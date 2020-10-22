Увидеть процесс создания жатвенных украшений предлагает галерея "Университет культуры"

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лекция-презентация и демонстрационный мастер-класс старшего преподавателя кафедры народного декоративно-прикладного искусства БГУКИ Елены Шатило "Трансфармацыя народнай аграрнай абраднасці ў саломапляценні Беларусі. Жніўныя ўпрыгожванні" состоится 27 октября в 17.00 в художественной галерее "Университет культуры". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Во время лекции художница поделится знаниями о мифологических корнях искусства соломоплетения. Кроме того, Елена Шатило расскажет об особенностях применения соломы в традиционной жатвенной обрядности, продемонстрирует процесс создания традиционных жатвенных украшений.

Кроме того, гостей вечера ждет выступление коллектива "Этнасуполка" кафедры этнологии и фольклора под руководством Татьяны Пладуновой. Коллектив исполнит обрядовые песни.

Мастер-класс пройдет во время юбилейного арт-проекта "Прыгажосць і суладдзе", который посвящен 45-летию Белорусского государственного университета культуры и искусств. В галерее "Университет культуры" представлен широкий спектр достижений педагогов и выпускников кафедры народного декоративно-прикладного искусства. Экспозиция представляет произведения современного декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. Проект завершится 30 октября.-0-