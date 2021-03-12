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12 марта 2021, 12:48

В 2020 году реализовано более 20 культурных проектов благодаря грантам Президента

Фото из архива
Фото из архива

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году было реализовано 23 проекта благодаря грантам Президента Беларуси в области культуры. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

Гранты выделялись для проведения культурно-зрелищных мероприятий и новаторских проектов для развития белорусской культуры и сохранения национальных духовных традиций.

Так, в Национальном историческом музее прошли экспозиционные проекты "Беларускі касцюм: мінулае і сучасны дызайн" и "Музейные коллекции: второе рождение". В Национальном художественном музее публика увидела новаторские выставки "Ян Дамель. Холст, бумага, цифра" и "Красный - код нации. Сакральность, эстетика, власть". В ходе реализации новаторского проекта "Мінулае мае будучыню: дыялог культуры і навукі" проведены международная археологическая конференция "Экспедыцыя працягласцю ў жыццё. Актуальныя пытанні археалогіі і нумезматыкі Беларусі і сумежных рэгіёнаў", два научных семинара "Вытокі беларускай археалогіі", волонтерский археологический лагерь "Наўры - 2020". По итогам проекта созданы временные экспозиции "Археалагічны помнік: Фіксацыя мінулага ў мінулым", "Археалагічныя тэкстуры: натхненне мінулым", "Археалогія смерці: Памяць. Вечнасць. Продкі".

К 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне в Гомельском дворцово-парковом ансамбле во время экспозиции "Победили вместе. Фронтовые письма как послание из прошлого" представили более 1,2 тыс. оцифрованных фронтовых писем, извещений, документов, фотографий и многочисленный вспомогательный материал.

Кроме того, успешно выступили на международных конкурсах и фестивалях учащиеся Гродненского государственного музыкального колледжа, Белорусской государственной академии музыки, Лидского государственного музыкального колледжа, Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки. Белорусский государственный университет культуры и искусств презентовал во Дворце культуры ветеранов в Минске концерт "Тутти собирает друзей", а также музыкальный проект "Песни поколений" в Молодежном театре эстрады.

В Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике при реализации проекта "Мне лёсам вызначаны Полацк…" организована серия мероприятий, которые посвящены творчеству деятелей белорусской культуры, создано три видеофильма, собрано свыше 500 предметов музейного значения, связанных с деятельностью почетных граждан Полоцка.

В Доме ремесел и фольклора Центра традиционной культуры и народного творчества Городокского района изготовлены один напольный и четыре настольных станка для ткачества рушников. Соткано пять традиционных ажурных рушников, орнаменты которых разработаны в соответствии с образцами фондов Городокского районного краеведческого музея.

Интернет-ресурс "Подпольная и партизанская печать Беларуси" презентован на онлайн-портале Национальной библиотеки Беларуси. На сайте можно найти 120 наименований газет и 1315 выпусков, 40 медиадокументов, 152 листовки, 13 рукописных материалов, 73 изобразительных документа, 135 плакатов. Помимо этого, создан онлайн-ресурс "Рукописи современных белорусских авторов из фондов Национальной библиотеки Беларуси".

По итогам проведения проекта "Эхо Победы" создана и размещена на сайте Гомельской областной универсальной библиотеки имени В.И.Ленина полнотекстовая база данных, которая включает 3027 статей из республиканских, областных и районных газет за период с 1945 по 1965 год. Выявлено 2868 персоналий и 562 населенных пункта, где либо проходили боевые действия, либо родились или жили участники ВОВ. Также в учреждении создан электронный ресурс "Андрэй Макаёнак - чалавек, драматург, майстар", экспонировалась баннерная выставка "Тэатр - крыніца яго натхнення".

Результаты и эффективность проектов в сфере культуры, для выполнения которых были предоставлены гранты Президента Республики Беларусь на 2020 год, были рассмотрены республиканской комиссией по грантам Президента. Как отметили в ведомстве, результаты реализованных проектов актуальны и востребованы в деятельности организаций культуры, продолжают приносить доход, использоваться при проведении различных мероприятий.-0-

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