19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году театры Беларуси посетили 692,7 тыс. зрителей. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

Топ-5 самых посещаемых театров: Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси - 112,5 тыс., Белорусский государственный академический музыкальный театр - 65,5 тыс., Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа - 32,2 тыс., Могилевский областной драматический театр - 30,6 тыс., Гродненский областной театр кукол - 30,2 тыс.

В Беларуси на конец 2020 года работали 29 профессиональных театров, в том числе 20 драматических и музыкальных, 8 детских и юного зрителя, 1 театр оперы и балета. Репертуар составил 1065 спектаклей, в том числе 161 новая постановка, 351 белорусских авторов, 471 для детей.

"В Беларуси регулярно проводятся фестивали, конкурсы, смотры сценического искусства, среди них "Славянские театральные встречи" в Гомеле, "Белая Вежа", "М@rt.контакт" в Могилеве, Национальная театральная премия", - добавили в Минкульте.-0-