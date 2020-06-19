В Александрию – за папараць-кветкай

В разгар лета в Беларуси традиционно отмечают Купалье – один из древнейших народных праздников, посвященных солнцу и расцвету земли. Этот год не станет исключением. Оргкомитет ежегодного республиканского фестиваля на прошлой неделе подтвердил: "Александрия собирает друзей".

Праздник солнца

Купальские народные гулянья пройдут на Шкловщине 11 – 12 июля. "Впервые праздник состоится под патронатом ЮНЕСКО. С таким предложением выступила международная организация, и оно нашло поддержку Министерства культуры", – сообщили в Могилевском облисполкоме.

Не все знают: место для празднования Купалья в Беларуси выбрано не случайно. Александрия расположена прямо на берегу Днепра, русло которого служило колыбелью культуры многих славянских народов, а водная артерия некогда была неотъемлемой частью большого торгового пути "из варяг в греки". Издревле Днепр соединял белорусов, россиян и украинцев. Кроме того, от Александрии рукой подать до дачи-музея Янки Купалы, взявшего себе псевдоним по названию праздничной ночи, в которую родился.

За несколько лет праздник Купалья в Александрии стал брендом страны. Сюда приезжают многочисленные гости не только из Беларуси, но и России, Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и других стран мира. Только за прошлый год праздник посетили более 65 тысяч человек!

Что приводит людей сюда в самую таинственную и загадочную ночь в году? Может быть, все они надеются найти волшебную папараць-кветку? А если без шуток, из года в год ремесленники, работники культуры, сельского хозяйства воссоздают здесь уникальную атмосферу празднования Купалья в белорусской глубинке. Вы можете увидеть древние обряды, услышать самобытную музыку, концертные программы ведущих исполнителей и творческих коллективов, поучаствовать в мастер-классах ремесленников и веселых народных забавах – праздниках сала, меда и картофеля – и, конечно же, прыгнуть через костер!

Те, кто впервые планирует посетить Шкловщину и боится пропустить самое интересное, могут воспользоваться услугами профессиональных гидов и проехаться по "Купальскому кольцу". В туристический маршрут под таким названием входит посещение Шклова и основных его достопримечательностей, в их числе – и школа-музей Президента Беларуси.

Коридор эпох

Изюминкой фестиваля этого года станет уникальный "коридор эпох", который разместится на молодежной площадке, сообщили в Могилевском облисполкоме. Организаторы обещают презентации быта разных времен. Так, например, посетители экспозиции середины XIX века увидят селянскую хату и двор, понаблюдают за работой кузнеца, гончара, столяра, ознакомятся с процессом плетения корзин. Желающие смогут принять участие в распиловке бревна, изготовлении масла, моделировании пахотных работ, упряжи лошади, ткацких и гончарных работах.

Гости праздника также побывают в квартире советского периода на экспозиции XX века. Здесь же состоится мастер-класс по швейным работам. Быт и возможности человека будущего представят на экспозиции ХXI века. Дополнением станет презентация системы "умный дом", выставка последних научных и селекционных достижений учреждений высшего образования, развлекательное мероприятие "Занимательная физика" и многое другое.

Наряд прабабушки

Наверное, вам интересно, как одевались ваши прабабушки и прадедушки? А чем отличалась одежда жителей Витебщины от нарядов полешуков? Одним из ярких событий фестиваля станет конкурс народных костюмов. Каждая область и город Минск представят интерактивные тематические экспозиции, где будут показаны творческие программы-презентации, отражающие особенности регионального костюма. Здесь также проведут викторины, конкурсы, организуют народные игровые аттракционы по тематике, розыгрыши купальских лотерей, театрализованные действа с участием творческих групп, выступления самодеятельных коллективов.

Между интерактивными площадками разместятся центры по народным ремеслам, где можно будет увидеть работы лучших мастеров Беларуси.

Дарья ЗАЙЦЕВА, 7 Дней