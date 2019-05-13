В Беларусь вернулись 15 картин художника Парижской школы Шраги Царфина

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси во Франции договорилось с наследниками известного художника Парижской школы Шраги Царфина о приобретении 15 его картин для возвращения в Беларусь - на родину живописца, сообщили БЕЛТА в посольстве.

Работы были приобретены для корпоративной коллекции группы компаний "А-100". В начале мая их доставили в Беларусь, все таможенные процедуры уже завершены, идет подготовка выставки. Планируется, что в последующем экспозиция откроется в Минском областном краеведческом музее в Молодечно, так как сам художник был родом из столичного региона.

Возвращенные работы Шраги Царфина выполнены в различных техниках живописи и представляют различные периоды его творчества. Это позволит создать целостное впечатление о творческом пути художника. На данный момент коллекция из 15 картин является крупнейшим в Беларуси собранием работ живописца. Особенно выделяются картины "Большая ваза в охровых тонах" 1965 года, "Ночной морской пейзаж" примерно 1950 года.

Файбиш-Шрага Царфин родился в 1900 году в местечке Смиловичи Игуменского уезда Минской губернии. Начальное художественное образование получил в Виленской рисовальной школе. В 1914 году он эмигрировал в Палестину. В начале 1920-х годов решил ехать в Европу продолжить обучение. В 1923 году занимался в Берлине, а в 1924 году переехал в Париж. Наряду с занятием живописью Шрага Царфин работал в области художественного текстиля, книжной графики. В 1947 году переехал в французский городок Рони-су-Буа, где жил до самой смерти. Умер в 1975 году. Полотна художника хранятся в музеях Франции, Великобритании, Германии, США и Израиля, две картины находятся в коллекции Национального художественного музея Беларуси, еще 12 - в корпоративной коллекции Белгазпромбанка.-0-

Фото посольства Беларуси во Франции