В Беларусь возвращены книги Сырокомли, из библиотеки Хрептовичей и картины Рущица

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве культуры сегодня состоялось заседание комиссии по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный оборот культурных ценностей, находящихся за пределами Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2019-2020 годах в Беларусь возвращены 56 экземпляров книжных изданий, 20 произведений изобразительного искусства белорусских мастеров и художников белорусского происхождения, один слуцкий пояс, две коллекции документов и фотографий, получены 10 цифровых копий книг и документов, семь фотографий культурных ценностей, обнаружены и получены свыше 100 документов, 16 музейных предметов белорусского происхождения. Среди ярких примеров реституции - три книги из библиотеки Хрептовичей, три картины Фердинанда Рущица, 50 книг Владислава Сырокомли, Брестская Библия, рыцарский меч XV-XVI веков и др.

Заседание прошло под руководством сопредседателя комиссии - заместителя министра культуры Валерия Громады и заместителя министра иностранных дел Сергея Алейника. Комиссия подвела итоги работы по возвращению культурных ценностей белорусского происхождения за 2019-2020 годы. Рассмотрены положительные примеры и обсуждены актуальные вопросы различных направлений деятельности Минкультуры, МИД, Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства, Национального исторического музея, Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж", Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г.Шклярова.-0-