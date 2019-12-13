В Беларуси книга Владимира Короткевича "Каласы пад сярпом тваім" признана самой популярной в 2019 году

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга Владимира Короткевича "Каласы пад сярпом тваім", переизданная издательством "Попурри", признана самой популярной в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.
Министерство информации совместно с Национальной книжной палатой и Национальной библиотекой Беларуси сегодня дали старт проекту "Книги Беларуси. Год 2019". Мероприятие проходит в выставочном зале Национальной библиотеки. Сотни издателей государственной и частной форм собственности, общественных и религиозных объединений, индивидуальных предпринимателей приглашены на уникальную выставку, которая впервые представила книги, изданные в Беларуси в 2019 году. Символическим открытием выставки стало представление белорусского автора (его книги), который по результатам анализа информации книготоргующих организаций, Национальной книжной палаты является наиболее популярным у современного читателя.
/Будет дополнено/.-0-