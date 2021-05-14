В Беларуси многое делается для поддержки талантливой молодежи - Езерский

14 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси многое делается для поддержки талантливой молодежи. Акцент на этом сделал начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Денис Езерский сегодня на церемонии чествования победителей областного открытого конкурса "Майстар", передает корреспондент БЕЛТА.

В течение трех дней за звание "Майстар" боролись около 80 юных дизайнеров, живописцев и рукодельниц - учащихся детских школ искусств, детских художественных школ и профильных ссузов Гомеля, Минска, Витебска, Могилева, Гродно.

Победительница в номинации "Декоративно-прикладное творчество" Вера Барсукова

Денис Езерский отметил, что конкурс проходит уже шесть лет, и с каждым годом уровень становится все выше, интерес к творческому состязанию растет, как и количество участников. "В Беларуси многое делается для поддержки талантливой молодежи, создаются все возможности, реализуются многочисленные проекты, в том числе и подобные "Майстру" конкурсы, которые позволяют юношам и девушкам развиваться, демонстрировать свой потенциал, совершенствовать мастерство", - сказал Денис Езерский.

Он отметил и большой вклад педагогов - они передают свои знания, опыт новым поколениям. "Цените то, чему вас учат. Это пригодится в жизни", - обратился к юным творцам Денис Езерский.

На церемонии назвали победителей в двух возрастных категориях по трем номинациям: "Дизайн", "Живопись" и "Декоративно-прикладное искусство".

Во время проведения конкурса

Обладателем Гран-при стал Владислав Григоренко - учащийся Гомельского государственного художественного колледжа. "Самым интересным на конкурсе для меня стал этап рисунка. Мне удалось продемонстрировать, на что я способен", - поделился победитель. Он признался, что источником вдохновения для него являются кино, массмедиа, игры. После окончания колледжа молодой человек отправится на свое первое рабочее место в Чечерский районный дом культуры. "Надеюсь, это будет время плодотворной работы, первый шаг для реализации моих творческих планов", - добавил он.

Конкурс "Майстар" направлен на развитие и укрепление культурных связей, выявление и поддержку талантливых учащихся, содействие развитию их творческих способностей и повышению уровня художественной подготовки, популяризацию и позиционирование изобразительного искусства как визитной карточки культуры Беларуси. Организует творческое состязание Гомельский государственный художественный колледж при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.-0-

Член жюри конкурса Юлия Зубрицкая и преподаватель Гомельского государственного художественного колледжа Элина Янченко во время отбор работ в номинации "Дизайн"

Во время проведения конкурса

Участница конкурса "Живопись" Лиза Ефименко

Участница конкурса Мирослава Позживина

Во время проведения конкурса

Гомельский государственный художественный колледж

Фото Сергея Холодилина