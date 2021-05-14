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14 мая 2021, 20:33

В Беларуси многое делается для поддержки талантливой молодежи - Езерский

Победительница в номинации "Живопись" Юлия Вроблевская
Победительница в номинации "Живопись" Юлия Вроблевская

14 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси многое делается для поддержки талантливой молодежи. Акцент на этом сделал начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Денис Езерский сегодня на церемонии чествования победителей областного открытого конкурса "Майстар", передает корреспондент БЕЛТА.

В течение трех дней за звание "Майстар" боролись около 80 юных дизайнеров, живописцев и рукодельниц - учащихся детских школ искусств, детских художественных школ и профильных ссузов Гомеля, Минска, Витебска, Могилева, Гродно.

Победительница в номинации "Декоративно-прикладное творчество" Вера Барсукова
Победительница в номинации "Декоративно-прикладное творчество" Вера Барсукова

Денис Езерский отметил, что конкурс проходит уже шесть лет, и с каждым годом уровень становится все выше, интерес к творческому состязанию растет, как и количество участников. "В Беларуси многое делается для поддержки талантливой молодежи, создаются все возможности, реализуются многочисленные проекты, в том числе и подобные "Майстру" конкурсы, которые позволяют юношам и девушкам развиваться, демонстрировать свой потенциал, совершенствовать мастерство", - сказал Денис Езерский.

Он отметил и большой вклад педагогов - они передают свои знания, опыт новым поколениям. "Цените то, чему вас учат. Это пригодится в жизни", - обратился к юным творцам Денис Езерский.

На церемонии назвали победителей в двух возрастных категориях по трем номинациям: "Дизайн", "Живопись" и "Декоративно-прикладное искусство".

Во время проведения конкурса
Во время проведения конкурса

Обладателем Гран-при стал Владислав Григоренко - учащийся Гомельского государственного художественного колледжа. "Самым интересным на конкурсе для меня стал этап рисунка. Мне удалось продемонстрировать, на что я способен", - поделился победитель. Он признался, что источником вдохновения для него являются кино, массмедиа, игры. После окончания колледжа молодой человек отправится на свое первое рабочее место в Чечерский районный дом культуры. "Надеюсь, это будет время плодотворной работы, первый шаг для реализации моих творческих планов", - добавил он.

Конкурс "Майстар" направлен на развитие и укрепление культурных связей, выявление и поддержку талантливых учащихся, содействие развитию их творческих способностей и повышению уровня художественной подготовки, популяризацию и позиционирование изобразительного искусства как визитной карточки культуры Беларуси. Организует творческое состязание Гомельский государственный художественный колледж при поддержке главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.-0-

Член жюри конкурса Юлия Зубрицкая и преподаватель Гомельского государственного художественного колледжа Элина Янченко во время отбор работ в номинации "Дизайн"
Член жюри конкурса Юлия Зубрицкая и преподаватель Гомельского государственного художественного колледжа Элина Янченко во время отбор работ в номинации "Дизайн"
Во время проведения конкурса
Во время проведения конкурса
Участница конкурса "Живопись" Лиза Ефименко
Участница конкурса "Живопись" Лиза Ефименко
Участница конкурса Мирослава Позживина
Участница конкурса Мирослава Позживина
Во время проведения конкурса
Во время проведения конкурса
Гомельский государственный художественный колледж
Гомельский государственный художественный колледж

Фото Сергея Холодилина

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