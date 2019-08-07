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В Беларуси объявлен открытый конкурс любительских фильмов им. Юрия Тарича

Культура 07.08.2019 | 09:22

7 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Объявлен прием заявок на VI Республиканский открытый конкурс любительских фильмов имени Юрия Тарича "Я снимаю кино", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

К участию приглашаются студии, самодеятельные творческие коллективы, физические лица без ограничения по возрасту. Прием конкурсных работ осуществляется по 15 октября. Итоги конкурса объявят на торжественной церемонии закрытия 13-14 декабря в Полоцке. Победителей определят в следующих номинациях: "Игровой фильм", "Документальный фильм", "Анимационный фильм", "Музыкальный клип", "Социальный клип (ролик)", "Рекламный клип (ролик)", "Тематическая телевизионная программа", "Эссе". Еще две номинации - "Полацк - калыска беларускай дзяржаўнасці" и "Моя малая родина" - тематические. Ежегодно их темы определяются с учетом юбилейных и знаменательных дат.

В прошлом году обладателями Гран-при конкурса стали в номинации "За лучший игровой фильм" Владимир Уфимцев (Нижний Тагил, Россия) за ленту "Дорогой Вадим Николаевич!"; "За лучшую режиссерскую работу" - Детско-юношеская телевизионная актерская студия "Жайвір-фiльм" (г. Кропивницкий, Украина) за работу "Прост человек"; "За лучший документальный фильм" - автор и режиссер "Азиатской были" Дарья Фролова (Санкт-Петербург, Россия); "За лучшую операторскую работу" - команда фильма "Чуваши с сибирским характером" (Чебоксары, Чувашия). Приз зрительских симпатий разделили 5 конкурсантов.

Конкурс "Я снимаю кино" направлен на содействие популяризации самодеятельного киновидеоискусства, выявление новых талантов и творческих личностей.

Организаторы конкурса - Министерство культуры Беларуси, Витебский облисполком, Полоцкий райисполком, Национальная киностудия "Беларусьфильм".

Уроженец Полоцка Юрий Викторович Тарич (настоящая фамилия Алексеев, 1885-1967) - известный советский кинорежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР. С его именем связано рождение и становление белорусской кинематографии, формирование идейно-художественных принципов развития киноискусства.-0-

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кино, конкурс
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