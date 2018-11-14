Прощание с Игорем Лученком

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прощание с народным артистом Беларуси и СССР Игорем Лученком прошло сегодня в Центральном Доме офицеров. Траурная церемония началась в 11.00.

Президент об Игоре Лученке: из жизни ушел человек огромного таланта, чьим творчеством гордится страна "Музыкальные произведения Игоря Михайловича, представляющие собой лучшие образцы высокого искусства, заслужили искреннюю любовь и покорили публику разных поколений из многих стран", - говорится в соболезновании.

Игорь Лученок скончался на 81-м году жизни. 2 ноября он был госпитализирован в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска с инсультом.

Родился Игорь Михайлович в Минске 6 августа 1938 года. Музыкальное образование получил в Белорусской государственной консерватории по классу композиции профессора А.В. Богатырева (1961). Его дипломной работой стали симфония (1961) и кантата "Курган" (1962) по одноименной поэме Янки Купалы, в дальнейшем переработана в рок-оперу "Гусляр" (1971) для ансамбля "Песняры". Талант композитора развивался в Ленинградской консерватории под руководством профессора В.Н. Салманава (1965) и в Московской государственной консерватории под руководством профессора Т.М. Хренникова (1970). В 1963 году молодой композитор вернулся в альма-матер - Белорусскую государственную консерваторию в качестве преподавателя, а со временем - и ректора (1982-1985).

В 1966 году Игорь Лученок впервые проявил себя как самобытный композитор-песенник. На Всесоюзном конкурсе советской песни его песня-баллада "Память сердца" (на слова поэта М. Ясеня) в исполнении Виктора Вуячича получила первую премию. Эта песня стала вехой и определила одну из важных тем его творчества в следующих песнях: "Хатынь", "Если бы камни могли говорить", "Письмо из сорок пятого", "Курган Славы", "Старое кино", "Майский вальс".

Похоронят композитора на Московском кладбище.-0-

Фото Геннадия Жинкова