В Беларуси сняли документальный фильм о дикой природе - впервые в формате 4К

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сняли первый документальный фильм о дикой природе, который по формату подходит для показа в кинотеатре. Картина рассказывает об уникальном месте - Туровском луге Припяти, где во время миграции останавливаются сотни тысяч птиц, в том числе очень редких. Об особенностях съемок и работы над оригинальным проектом в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказал продюсер Александр Мышалов.

Фильмом "Большой транзит. Станция Туровский луг" начинается цикл из 10 картин о дикой природе Беларуси. Пойменный луг Припяти выбран для съемок потому, что это особенное место, каких в Европе осталось очень мало. Он имеет важное значение для миграции птиц мира. Здесь пернатые останавливаются, чтобы отдохнуть после долгого перелета и продолжить путь на север.

"Если приехать на этот луг в феврале или сентябре - скучнейший вид. Зато в мае там находятся одновременно около 200-300 тысяч птиц!" - отметил Александр Мышалов.

Именно это место выбирают для гнездования такие редкие виды, как дупель, мородунка, зуйка, большой веретенник.

Птицы крайне осторожны и даже просто увидеть их в естественных условиях - большая удача, не говоря уже о том, чтобы снять на камеру. В период миграции птиц на Туровский луг приезжает много иностранцев. Они проводят дни напролет в специально оборудованных "засидках" ради того, чтобы поймать в кадр, например, мородунку - очень редкую небольшую птицу с характерным длинным изогнутым клювом. "Сидели там голландцы, пытались снять токование дупелей. Три дня ждали - нет дупелей. Поднялись, уехали. Мы пришли на их место - и вот они, дупеля!" - поделился историей съемочного процесса продюсер.

"Контент о дикой природе снимается долго, тяжело. Даже фотографам на природе легче: дождался зверя или птицу, поймал в кадр - и молодец. А нам же этого мало! Снимать надо так, чтобы животное делало что-то интересное в кадре. Птица должна токовать, сидеть на гнезде. Не будешь же час показывать, как она просто ходит, и заставить действовать тоже не можешь", - продолжил он.

Творческая группа проекта при активном содействии общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" провела много времени на натурных съемках, чтобы набрать достаточно материала. Сейчас можно утверждать, что удача им улыбнулась: Туровский луг сняли весной 2018 года, а весной 2019-го там было почти пусто - из-за погоды (засуха, а потом ливни) гнездования не было.

Кроме рассказа о птицах фильм затрагивает и важную социальную тематику - необходимость сохранения пойменных лугов. Эта задача актуальна для многих европейских стран, в том числе для Беларуси, так как в последнее время эти луга не используются для сельского хозяйства и стали зарастать кустарниками. Чтобы предотвратить этот процесс, здесь пытаются возобновить выпас скота и сенокос. Так, в заказник "Средняя Припять" недавно привезли 15 туров (быков породы Хека), переданных Беларуси по проекту ПРООН.

Каждый фильм цикла длится час, и это не просто обзорный рассказ, а отдельное драматургическое произведение. Три картины о большой миграции птиц, которые обитают на Туровском лугу, Новолукомльском озере и на белорусских болотах. Показ первой из них состоится 20 марта в одном из столичных кинотеатров. Премьера остальных - в течение года. Продолжается также работа над фильмами о зубрах и оленях.

"Фильмы, анималистику, конечно, снимали в Беларуси и раньше, - отметил продюсер. - Но никто раньше не готовил подобные фильмы для показа в кинотеатре". Все картины из цикла о дикой природе сняты в нужном для большого киноэкрана разрешении 4К и сопровождаются звуком Dolby Digital 5.1.

"Уверен, что фильмы будут способствовать развитию внутреннего и внешнего туризма, а также пойдут во благо белорусам как в образовательном и познавательном смысле, так и в вопросе идеологии - любви к родине, пониманию красоты и уникальности родного края", - подчеркнул Александр Мышалов.-0-

Скриншоты из трейлера к фильму