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19 января 2021, 14:48

В Беларуси стартовал республиканский литературный конкурс LitUP

Фото из архива
Фото из архива

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня стартовал I этап республиканского литературного конкурса LitUP, итоги которого подведут во время XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки 20 февраля. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра информации Игорь Бузовский, передает корреспондент БЕЛТА.

Это первый в стране отбор проектов для приоритетного выпуска государственными издательствами работ, победивших в литературном стартапе LitUP, старт которого начался сегодня. Лучшие стартап-проекты посетители увидят 20 февраля.

"В этом году будет нововведение. Постараемся предоставить возможность для всех творческих инициатив в литературной плоскости, для всех желающих, кто стремится писать и реализовать себя творчески. Их яркие идеи впоследствии могут быть подхвачены издательствами посредством стартапа. Мы приглашаем всех, кто готов конкурировать и презентовать свои проекты на профессиональном уровне. Победителям будет предоставлено приоритетное право издаваться в 2021 году", - обратил внимание Игорь Бузовский.

По его словам, XXVIII Минская международная книжная выставка-ярмарка в этом году станет очень своеобразной по разным причинам. "Она фактически будет отмечать большое количество юбилеев. За каждой цифрой, историей стоит огромное количество достижений. Они позволяют Беларуси реализовывать проекты, о которых говорят, и мы считаем их нашей гордостью", - отметил Игорь Бузовский.

Выставка обещает удивить читателей новыми именами, форматами, проектами. "Эпидемиологическая ситуация определенно внесла правки и коррективы в проведение и подачу традиционной выставки. Не будет такого большого количества представителей от зарубежья. Однако, это позволило нам внедрить новые формы работы. Хотелось бы отметить, что на выставке планируется изменение графика работы. Она будет длиться на один день меньше, чем обычно, но продолжительность рабочего дня увеличится на один час. Это сделано по той причине, что многие хотят приехать после работы и посетить выставку. Мы стараемся сделать так, чтобы все, кто стремится пообщаться с издательствами, увидеть книги, новые проекты, смогли это осуществить", - подчеркнул замминистра.

Центральная экспозиция выставки будет символично оформлена в стиле единого общего дома, который, естественно, состоит из комнат.

Гостиная, например, будет отдана центральной площадке СНГ, на которой посетители выставки познакомятся с экспозицией книг, обладателями Гран-при международного конкурса "Искусство книги" СНГ за все 17 лет проведения. В кабинете писателя разместят лучшие книги всех 11 стран Содружества по истории, культуре, искусству, пройдут встречи писателей с посетителями выставки. На детской площадке предоставят возможность не только увидеть литературные новинки, узнать о создании книг, но и интересно провести время родителям с детьми.

"Национальный стенд Беларуси будет представлен импровизированной творческой кухней с самыми новыми проектами. Также презентуем все книги, которые вышли в белорусских издательствах в 2020 году", - рассказал Игорь Бузовский. Посетители выставки будут иметь возможность общения с авторами, героями книг, погрузиться в творческий процесс создания произведений национальных авторов.

Ежегодно форум собирает десятки стран. 2021 год стал особенным по причине эпидемиологической ситуации в мире, но организаторы планируют пригласить для участия и провести мероприятие гораздо более широко посредством онлайн-форматов. "Наш традиционный симпозиум "Писатель и время" - это проект, который заслужил внимание как творческих людей, так и думающих над более глобальными вопросами влияния литературы на процессы, происходящие в обществе. В этом году планируем провести его с онлайн включением", - добавил замминистра.

Традиционно будет курсировать поэтический автобус, что позволит всем желающим доехать до места проведения выставки и одновременно услышать в пути произведения авторов. "Это востребованный проект, площадка для писателей, которые смогут прямо в автобусе продемонстрировать свои творческие наработки", - продолжил Игорь Бузовский.

В театрах и кинотеатрах, на телеканалах в дни работы выставки состоятся показы фильмов, спектаклей по произведениям известных писателей Беларуси и других стран.-0-

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