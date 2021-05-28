В Беларуси стартует выставка-конкурс детского творчества "АрхНовация"

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартует республиканская выставка-конкурс детского творчества "АрхНовация - 2021", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

Как отметили в ведомстве, конкурс, целями которого являются повышение интереса к архитектуре родного края, развитие детского архитектурно-художественного творчества, выявление и поддержка юных талантов, проводится в Беларуси на протяжении десяти лет. В этом году "АрхНовация" пройдет в рамках Белорусской архитектурной недели.

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся объединений по интересам учреждений дополнительного образования детей и молодежи, общего среднего образования, учреждений среднего специального, профессионально-технического и высшего образования с архитектурным профилем, а также индивидуальные участники в возрасте от 4 до 20 лет.

Выставка-конкурс проводится в четыре этапа: первый (отборочный) - пройдет в учреждениях допобразования детей и молодежи и других учреждениях образования в сентябре, второй (районный и городской) - также в сентябре, третий (областной и Минский городской) - в октябре, а завершающий (республиканский) этап состоится в октябре-ноябре.

Для участия в конкурсе принимаются изобразительные работы (живопись, графика, смешанная техника); проекты росписи (мозаики, граффити, стрит-арт) фасадов зданий, микрорайона; архитектурные макеты - объемно-пространственные изображения проектируемого или существующего сооружения, архитектурного ансамбля; художественные фотографии (фоторепортаж, серия работ об истории, развитии и преображении дома, улицы, города); видеофильмы продолжительностью до 5 минут. Конкурсные работы должны соответствовать определенным в условиях творческого соревнования тематикам: "Детская архитектура будущего", "Парк будущего", "Игровые площадки будущего", "Яркий город", "Строительство вчера, сегодня, завтра", "Архитекторы Беларуси" и "Реставрация в Беларуси".

Заявки на участие в заключительном этапе выставки-конкурса принимаются до 8 октября. Их можно направить по адресу г. Минск, ул. Кирова,16.

По итогам конкурса детского творчества "АрхНовация - 2021" в выставочном зале Национального центра художественного творчества детей и молодежи с 26 октября по 20 ноября пройдет выставка лучших работ.

Организаторами конкурса выступают Министерство архитектуры и строительства и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.-0-