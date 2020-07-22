В Беларуси целенаправленно ищут и продвигают таланты, бережно хранят культурное наследие - Дулова

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси целенаправленно ищут и продвигают таланты, бережно сохраняют культурное наследие во всем его многообразии. Такое мнением корреспонденту БЕЛТА высказала ректор Белорусской государственной академии музыки доктор искусствоведения, профессор Екатерина Дулова.

Собеседница подчеркнула, что отправной точкой в деле поддержки талантов служит создание специальных фондов Президента. "Более двух десятилетий продолжается важнейшая работа по выявлению, продвижению талантов. Сегодня мы говорим о целом поколении молодых людей, которые благодаря этой поддержке остались в стране созидать, обучать. В суверенной Беларуси выросло поколение заслуженных и народных артистов. Важно, что они сегодня выступают и в качестве педагогов, творческих руководителей. Для художественного образования очень важна творческая школа. Это важнейшая, фундаментальная тенденция с точки зрения отношения к талантливым людям", - отметила Екатерина Дулова.

Еще одним значимым достижением она считает созданную в стране систему художественного образования. "В Европе, в соседних странах она подверглась кардинальному реформированию. В Беларуси ее сохранили, прислушавшись к мнению творческих людей. Она выстроена грамотно и корректно, своевременно и разумно обновляется. Ступени образования - детские музыкальные школы и школы искусств, колледжи и, наконец, вузы - обеспечивают преемственность и раннюю профессионализацию. "Это историческая система, которая себя зарекомендовала и оправдала. Творческому человеку нельзя учиться быстро, скоро и случайно. Чем дольше он пребывает в образовательной системе, в искусстве, тем лучше. Чтобы стать настоящим художником, нужно время. В Беларуси это понимают", - сказала профессор.

Екатерина Дулова обратила внимание, что так же бережно в Беларуси относятся к культурному наследию в целом. "Нам сегодня есть чем гордиться: уникальные памятники архитектуры, среди которых замки в Мире и Несвиже, Свято-Борисо-Глебская церковь в Гродно, храм Покрова Пресвятой Богородицы, Всехсвятский собор в Минске, а также музыкального, театрального, издательского искусства, литературы. Меня как коренную минчанку не оставляет равнодушным то, как преобразился после реставрации Верхний город, Большой театр оперы и балета, Купаловский театр. Сохраняется стиль проспекта Независимости - сталинский ампир, который привлекает туристов как уникальное культурное и историческое явление. Как бы обыденно это ни звучало, но сегодня в Минске огромное количество мест, где можно просто с удовольствием провести время: улочки с уютными ресторанами, пешеходная зона. Все это тоже дух города. Чтобы не видеть, не замечать этого, нужно быть слепым или равнодушным", - считает собеседница.

Особое отношение в Беларуси - к сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В каждом городе есть знаковые места, благодаря которым виден масштаб военной трагедии для белорусов, отметила Екатерина Дулова. "Политика белорусского государства разительно выделяется на фоне того, что сегодня происходит в некоторых европейских странах, где сносят памятники воинам-освободителям", - сказала она. Профессор напомнила о Всехсвятском соборе, в крипте которого собрана земля с мест боевой славы, а также с захоронений мирных жителей, ставших жертвами военных действий. В числе уникальных памятников - мемориальный комплекс "Тростенец", построенный на месте одноименного концентрационного лагеря, действовавшего во время Второй мировой войны. Он был самым крупным лагерем смерти на территории Беларуси и бывшего СССР, в котором содержались граждане из всех республик Союза, а также из Австрии, Германии, Чехословакии и Польши. Сегодня мемориальный комплекс "Тростенец" стал местом, куда приезжают, чтобы поклониться памяти жертв войны из разных стран Европы. Автор композиции "Врата памяти", скульптор Константин Костюченко удостоен за ее создании специальной премии Президента деятелям культуры и искусства. В свое время он в числе представителей талантливой молодежи получал поддержку спецфонда главы государства.-0-