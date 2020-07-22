В Беларуси целенаправленно ищут и продвигают таланты, бережно хранят культурное наследие - Дулова

Технологии
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 22 июля 2020
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:30 Более половины нарушений в торговле пищевой продукцией касается маркировки - Госстандарт Общество
16:14 Необходимо индивидуально работать с освобождающимися из мест лишения свободы - Генпрокуратура Общество
16:14 Самый результативный волейболист регулярной стадии минувшего чемпионата перешел в "Строитель" Спорт
16:08 ФСБ РФ предотвратила теракт в Нальчике В мире
16:02 "Белавиа" с 30 июля возобновляет полеты в Армению Общество
15:58 БелАЭС оснащена необходимыми системами безопасности - директор научно-технического центра Экономика
15:55 Конституционно-правовое регулирование выборов в Беларуси соответствует международным стандартам - КС Политика
15:55 КС: конституционная законность - необходимое условие для всех общественно-политических сил на выборах Общество
15:39 Мингорисполком и облисполкомы проведут 25 июля прямые телефонные линии Общество
15:28 Белорусские волейбольные клубы начнут внутренний сезон в сентябре Спорт
15:14 Лабораторию по расфасовке контрафактных стероидов обнаружили в Минске Происшествия
15:14 Правительство Украины одобрило ее выход из еще двух соглашений СНГ В мире
15:13 В Могилеве легковушка столкнулась с автобусом, один из водителей погиб Происшествия
15:10 Минздрав призывает воздержаться от зарубежных поездок в регионы с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу Общество
15:08 Онкослужба Беларуси соответствует мировому уровню - американский эксперт Общество
15:07 Электронная ярмарка вакансий пройдет 24 июля в Витебске Регионы
15:07 Три экипажа-тысячника определились на жатве в Минской области Регионы
15:04 Адаптивный карантин в Украине продлили еще на месяц В мире
15:01 Госстандарт рассказал о нарушениях в торговле продукцией легпрома Экономика
15:01 В Беларуси целенаправленно ищут и продвигают таланты, бережно хранят культурное наследие - Дулова Культура
14:51 "Забег отважных" пройдет в парке Победы 23 августа Регионы
14:49 "Красный мозырянин" начал поставлять сладости в Казахстан Экономика
14:41 Контейнерный поезд с белорусскими пиломатериалами отправится в Китай 24 июля Экономика
14:27 Беларусь возобновила импорт электроэнергии из Украины Экономика
14:20 Под Минском рабочий упал в бетонно-смесительный узел и погиб Происшествия
14:16 Беларусь согласовала проект программы СГ по аварийной готовности и регулированию в атомной энергии Экономика
14:15 В Беларуси выздоровел и выписан 59 061 пациент с COVID-19 Общество
14:07 Экспорт пиломатериалов через БУТБ в I полугодии вырос на 3% Экономика
14:02 На трассе М6 водитель легковушки уснула за рулем и влетела в автокран Происшествия
14:00 Брифинг "Утверждение конституционной демократии" проходит в БЕЛТА Общество
Все новости
Все новости
Культура
22 июля 2020, 15:01

В Беларуси целенаправленно ищут и продвигают таланты, бережно хранят культурное наследие - Дулова

Екатерина Дулова. Фото из архива
Екатерина Дулова. Фото из архива

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси целенаправленно ищут и продвигают таланты, бережно сохраняют культурное наследие во всем его многообразии. Такое мнением корреспонденту БЕЛТА высказала ректор Белорусской государственной академии музыки доктор искусствоведения, профессор Екатерина Дулова.

Собеседница подчеркнула, что отправной точкой в деле поддержки талантов служит создание специальных фондов Президента. "Более двух десятилетий продолжается важнейшая работа по выявлению, продвижению талантов. Сегодня мы говорим о целом поколении молодых людей, которые благодаря этой поддержке остались в стране созидать, обучать. В суверенной Беларуси выросло поколение заслуженных и народных артистов. Важно, что они сегодня выступают и в качестве педагогов, творческих руководителей. Для художественного образования очень важна творческая школа. Это важнейшая, фундаментальная тенденция с точки зрения отношения к талантливым людям", - отметила Екатерина Дулова.

Еще одним значимым достижением она считает созданную в стране систему художественного образования. "В Европе, в соседних странах она подверглась кардинальному реформированию. В Беларуси ее сохранили, прислушавшись к мнению творческих людей. Она выстроена грамотно и корректно, своевременно и разумно обновляется. Ступени образования - детские музыкальные школы и школы искусств, колледжи и, наконец, вузы - обеспечивают преемственность и раннюю профессионализацию. "Это историческая система, которая себя зарекомендовала и оправдала. Творческому человеку нельзя учиться быстро, скоро и случайно. Чем дольше он пребывает в образовательной системе, в искусстве, тем лучше. Чтобы стать настоящим художником, нужно время. В Беларуси это понимают", - сказала профессор.

Екатерина Дулова обратила внимание, что так же бережно в Беларуси относятся к культурному наследию в целом. "Нам сегодня есть чем гордиться: уникальные памятники архитектуры, среди которых замки в Мире и Несвиже, Свято-Борисо-Глебская церковь в Гродно, храм Покрова Пресвятой Богородицы, Всехсвятский собор в Минске, а также музыкального, театрального, издательского искусства, литературы. Меня как коренную минчанку не оставляет равнодушным то, как преобразился после реставрации Верхний город, Большой театр оперы и балета, Купаловский театр. Сохраняется стиль проспекта Независимости - сталинский ампир, который привлекает туристов как уникальное культурное и историческое явление. Как бы обыденно это ни звучало, но сегодня в Минске огромное количество мест, где можно просто с удовольствием провести время: улочки с уютными ресторанами, пешеходная зона. Все это тоже дух города. Чтобы не видеть, не замечать этого, нужно быть слепым или равнодушным", - считает собеседница.

Особое отношение в Беларуси - к сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В каждом городе есть знаковые места, благодаря которым виден масштаб военной трагедии для белорусов, отметила Екатерина Дулова. "Политика белорусского государства разительно выделяется на фоне того, что сегодня происходит в некоторых европейских странах, где сносят памятники воинам-освободителям", - сказала она. Профессор напомнила о Всехсвятском соборе, в крипте которого собрана земля с мест боевой славы, а также с захоронений мирных жителей, ставших жертвами военных действий. В числе уникальных памятников - мемориальный комплекс "Тростенец", построенный на месте одноименного концентрационного лагеря, действовавшего во время Второй мировой войны. Он был самым крупным лагерем смерти на территории Беларуси и бывшего СССР, в котором содержались граждане из всех республик Союза, а также из Австрии, Германии, Чехословакии и Польши. Сегодня мемориальный комплекс "Тростенец" стал местом, куда приезжают, чтобы поклониться памяти жертв войны из разных стран Европы. Автор композиции "Врата памяти", скульптор Константин Костюченко удостоен за ее создании специальной премии Президента деятелям культуры и искусства. В свое время он в числе представителей талантливой молодежи получал поддержку спецфонда главы государства.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
искусство мнения
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Культура
Фото из архива Издательские проекты для краеведов, экскурсоводов и туристов презентовали в Минске
Во время фестиваля. Фото из архива Театральный фестиваль "Белая Вежа" перенесли на 2021 год
Национальная культура является фундаментом государственности - Латушко
Фото из архива Вечер памяти Владимира Высоцкого пройдет в Бобруйске 25 июля
Александр Миньков за работой над "Явлением иконы" Могилевский мастер Александр Миньков приступил к созданию скульптуры ко Дню письменности в Белыничах
Фото из архива Фестиваль мифологии "Шлях Цмока" перенесли на следующий год
Главное
Александр Лукашенко во время торжественного открытия Лукашенко: сейчас очень опасный момент, нельзя потерять то, что мы создали
Караник: стабильное снижение количества заболевших COVID-19 наблюдается во всех регионах
Минэнерго подтверждает планы по началу загрузки топлива на первом блоке БелАЭС в августе
В благодарность за труд! Специальная программа в комплексе "Минск Мир": квартиры для медиков с выгодой до 20%!
Топ-новости
Конституционно-правовое регулирование выборов в Беларуси соответствует международным стандартам - КС
В Беларуси приняты четыре новые строительные нормы
В Беларуси выздоровел и выписан 59 061 пациент с COVID-19
Мингорисполком и облисполкомы проведут 25 июля прямые телефонные линии
Шевцов: во время пандемии белорусское государство доказало свою социальную ориентированность
Необходимо индивидуально работать с освобождающимися из мест лишения свободы - Генпрокуратура
Пресс-конференция об оздоровлении и санаторно-курортном лечении пройдет в БЕЛТА 23 июля
Минздрав призывает воздержаться от зарубежных поездок в регионы с неблагоприятной эпидобстановкой по коронавирусу
ЦИК: из-за эпидситуации число наблюдателей на избирательных участках уменьшат
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси
"Белавиа" с 30 июля возобновляет полеты в Армению
В Беларуси целенаправленно ищут и продвигают таланты, бережно хранят культурное наследие - Дулова
В Беларуси снижается смертность от заболеваемости злокачественными опухолями
Анестезиолог-реаниматолог: мы с достоинством выдержали экзамен, который нам преподнесла жизнь
Минстройархитектуры настроено на конструктивную работу с парком "Великий камень"
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.