В Беларуси в КВН играют около 10 тыс. человек

13 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Беларуси в игру Клуба веселых и находчивых регулярно играют около 10 тыс. человек, сообщил сегодня на пресс-конференции в Витебске директор ЦС РОО "Белорусская лига КВН" и официальной лиги "КВН.бел" Международного союза КВН Алексей Чистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Успехи белорусских команд КВН - это результат работы целой системы клуба в стране. В ней задействованы люди в учебных заведениях, регионах Беларуси. Самая главная лига, которая работает в стране, это Международная лига в Минске. "Система выстроена большая. Мы как-то проводили перепись команд Беларуси, не учитывая школьных, и насчитали около 250. Активных кавээнщиков в стране около 10 тыс., которые регулярно участвуют в наших мероприятиях, турнирах и чемпионатах", - отметил Алексей Чистов.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА о том, как КВН относится к украинскому юмористическому проекту "Лига смеха", который появился в 2014 году взамен КВН, директор ООО "АМИК Медиа" и Международной телевизионной лиги КВН Сергей Сербун сказал, что он рад за украинскую молодежь. "Здорово, что они это делают и у талантливой молодежи в Украине есть возможность играть и раскрывать свой потенциал. Лига смеха - аналог КВН. Да, там больше вещей нужно придумывать во время игры. Но это хорошо, что они делают такой проект. Конечно, в дальнейшем хотелось бы какой-то интеграции с ними. Если что-то сдвинется с места, мы будем рады", - сказал Сергей Сербун.

В украинской телевизионной "Лиге смеха" участвовали и белорусские команды. Так, в первом сезоне команда "Два капитана - 1955" стала чемпионом, кобринский коллектив "Чайка" в 2017 году дошел до четвертьфинала.

Сегодня вечером в Летнем амфитеатре во время "Славянского базара в Витебске" пройдет концерт команд КВН "Союз", "Триод и Диод", "Русская дорога", "Плюшки имени Ярослава Мудрого" с участием коллективов BELARUSЫ (Минск) и "Кролики-воители" (Витебск). Ведущим юмористического вечера станет чемпион Высшей лиги КВН в составе команды "Сборная Камызякского края" Денис Дорохов.-0-