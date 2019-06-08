В Беларуси важно сформировать костяк мастеров по изготовлению музыкальных инструментов - Бондарь

8 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси важно сформировать костяк мастеров по изготовлению музыкальных инструментов, заявил министр культуры Юрий Бондарь на полях XIX Национального фестиваля белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2019", отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Очень важно создавать костяк мастеров. Это не просто люди, ремесленники, которые вчера, допустим, производили садовые скамейки, а сегодня переключились на производство музыкальных инструментов. Это целое технологическое знание, которое можно передать только человеку, глубоко преданному этому делу и искренне, с блеском в глазах, желающему производить музыкальные инструменты, посвятить свою жизнь этому делу", - сказал Юрий Бондарь.

В Беларуси есть мощные производители музыкальных инструментов. Среди них предприятие "Фабрика фортепиано", которое обеспечивает новыми пианино всю Беларусь. В течение двух лет в учреждения культуры и образования будет поставлено 1460 единиц. В Молодечно работает ООО "Зонта", которое изготавливает высококачественные баяны и аккордеоны, по своим характеристикам превосходящие известные аналоги. Выпускаются цимбалы, гитары - это авторская работа, инструменты из ценных пород дерева очень ценятся среди профессионалов. Есть индивидуальные предприниматели, частные мастера, которые производят домры, балалайки. Производство поддерживается на уровне республиканских органов госуправления и местных властей.

Что касается производства скрипок, такая попытка есть в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Белорусский мастер Александр Сурба - автор первой белорусской скрипки ручной работы - создает научно-творческую лабораторию, где будет производить штучные экземпляры. Его музыкальный инструмент работает в Президентском оркестре Беларуси.

Программой "Культура Беларуси" предусмотрен комплекс мероприятий, который направлен на обеспечение всех учреждений культуры, учебных заведений современными музыкальными инструментами. "Мы не только производим новые, но и очень внимательно подходим к существующему фонду музыкальных инструментов, который намереваемся привести в порядок, - отметил Юрий Бондарь. - Сегодня нельзя все списать и отдать в утиль. Очень многие инструменты при качественном ремонте и сервисе прослужат еще долгие годы. Те единицы, которые находятся в фондах учреждений образования, культуры, имеют очень большую ценность, потому что они произведены известными компаниями".

Фестиваль в Молодечно проходит 7-8 июня на главных концертных площадках города. Накануне на сцене Летнего амфитеатра состоялось его открытие. Сегодня насыщенная фестивальная программа продолжится гала-концертом "Маладзічок" запальвае зоркі" лауреатов VІІІ Открытого конкурса юных исполнителей эстрадной песни "Маладзічок-2019" на сцене Дворца культуры. Минский областной краеведческий музей организует выставку художественных изделий из стекла "Гармонія шкла" Татьяны и Петра Артемовых. В малом зале Дворца культуры будет работать проект "Асоба эпохі", героиней которого станет заслуженная артистка Беларуси Надежда Микулич. А в концертном зале ДК Белорусский академический музыкальный театр представит спектакль "Янка Купала: жыццё ў свеце маланак", в котором рассказывается об истории любви писателя и Павлины Мядёлки.

Ярким завершением музыкального форума в Летнем амфитеатре станет юбилейная концертная программа "Зорны карагод" Государственного академического ансамбля танца Беларуси с участием артистов белорусской эстрады.

Организаторы фестиваля - Министерство культуры, Миноблисполком, Молодечненский райисполком, Дворец культуры Молодечно, Национальный академический концертный оркестр Беларуси, Белтелерадиокомпания.-0-