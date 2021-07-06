В Беларуси выйдет сборник с произведениями, биографиями и фото современных писателей

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" этим летом выйдет сборник с произведениями, биографиями и фото современных белорусских писателей, рассказала сегодня журналистам первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас мы ждем книгу, которая готовится к выходу в "Белорусской энциклопедии". Это сборник, который будет состоять из произведений 20 современных белорусских писателей. Очень приятно, что составители постарались представить в книге авторов с их детскими биографиями, фотографиями. Там будут также пожелания читателям, ответы на самые разные вопросы, автографы. Среди авторов - Алесь Бадак, Михась Поздняков, Микола Чернявский, Владимир Липский.

Первый заместитель уверена, что летом говорить о книге особенно важно, потому что на каникулах у детей есть больше времени для чтения. "И мы хотим, чтобы дети читали. Именно поэтому все стремления издательств, писателей, библиотекарей направлены на то, чтобы побудить юных белорусов к чтению", - добавила она.

"Я думаю, что этот сборник станет культурным явлением в нашей стране, потому что в нем в широком формате будут представлены наши белорусские авторы, которых на самом деле очень много. К тому же эта книга будет полезной для учителей, которые знакомят детей с современной белорусской литературой", - продолжила Елена Стельмах.

Кроме того, она отметила, что союз писателей намерен проводить в парке Писателей у Национальной библиотеки встречи с читателями. "Недавно у нас уже был такой опыт, когда там прошел фест молодой белорусской поэзии. На мероприятие обратили внимание не только знавшие о нем зрители, но и прохожие, которым стало интересно послушать современных белорусских авторов. У нас в планах - сделать парк Писателей местом встреч литераторов с детьми", - подчеркнула первый заместитель.-0-