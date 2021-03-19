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Культура
19 марта 2021, 18:50

В БГПУ пройдет трибьют-шоу "Точь-в-точь"

Фото из архива
Фото из архива

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На главной сцене Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка 23 марта пройдет трибьют-шоу "Точь-в-точь" с целью создания условий для раскрытия творческого потенциала студенческой молодежи среди команд студенческих советов факультетов и институтов университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Зрителей ожидает яркое шоу, в котором выступят свыше 10 команд, которые покажут известные музыкальные русскоязычные группы. В программе прозвучат известные хиты, переложенные на студенческую тему. Оценивать творческий потенциал и артистизм участников будет компетентное жюри из числа работников БГПУ, а также артистов белорусской эстрады", - рассказали в пресс-службе.

Основными критериями оценки являются внешнее сходство с музыкальной группой, зрелищность и артистизм.

Мероприятие пройдет в рамках ежегодного конкурса на лучший студенческий совет "Золотой джокер". Организаторы - студенческий совет университета при поддержке центра студенческого творчества.-0-

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