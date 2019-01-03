В Большом театре наградили победителей конкурса новогодней игрушки

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса "Новогодняя театральная игрушка" наградили в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Обладателем Гран-при стала семья Кузнецовых, которая создала из папье-маше двух муз древнегреческой мифологии: Мельпомену и Терпсихору.

Первого места удостоилась семья Семченко и их сказочный персонаж Баба-Яга.

Второе место - у Дарьи Филатовой и ее Мышиного короля.

Третье место - у семьи Ставер, создавшей композицию "Балет".

Забавная Ведьмочка Ягуня от семьи Емельяновых удостоена приза зрительских симпатий. Все победители получили главный приз от театра - возможность увидеть сказочный балет Петра Чайковского "Щелкунчик". Кроме того, партнеры и спонсоры детского театрального проекта учредили более 20 своих номинаций.

Конкурс "Новогодняя театральная игрушка" проводился в пятый раз. "В этом году на конкурс были присланы 140 игрушек от 120 семей из самых разных уголков Беларуси. Конкурсные работы поступали в течение всего декабря. При их изготовлении использованы самые разнообразные материалы: бумажные салфетки, ватные палочки, макароны и многое другое. Принимать участие в таком конкурсе просто необходимо. Во-первых, это то, что нас объединяет. Во-вторых, завтра эти игрушки уедут в детский дом №5 Минска и порадуют деток частичкой семейного тепла в канун Рождества и старого Нового года", - рассказала заместитель гендиректора Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Светлана Казюлина.

По ее словам, перед жюри стоял непростой выбор. "У нас традиционно работало профессиональное жюри. В его числе дизайнеры, компьютерные графики, люди, которые непосредственно занимаются сценическими костюмами, главный художник театра и многие другие. Поверьте, выбор всегда сделать очень сложно. Но в конкурсе представлено более 25 номинаций, мы отметили и самого младшего участника, которому только полтора года, и самый оригинальный балетный персонаж, и необычные материалы, и большие, многодетные семьи, которые принимали участие, детей-сирот, центры детского творчества. Никто не остался без внимания", - добавила заместитель гендиректора.

Она подчеркнула, что абсолютно все участники получили дипломы. Кроме того, учрежден специальный приз от Большого театра - это экскурсия по театру в удобное для семьи время и возможность посетить всемирно известный спектакль "Лебединое озеро". Такого права удостоена Кристина Вольская за композицию "Золушка спешит на бал".

"Конечно, мы благодарим всех родителей, всех бабушек и дедушек, ребят, которые приняли участие в нашем конкурсе. Лучшие игрушки остаются для будущего музея игрушки нашего театра, который мы планируем открыть в скором времени, чтобы зрители могли порадоваться за действительно талантливые семьи. Остальные шедевры будут дарить радость воспитанникам детского дома. Приятно отметить, что из года в год среди участников встречаются одни и те же имена. К слову, некоторые игрушки начали приходить в театр еще до старта конкурса. Это большой талант - придумать этот шедевр, найти время, чтобы воплотить все задуманное в жизнь", - сказала Светлана Казюлина.-0-

Фото Максима Гучека