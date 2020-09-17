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Культура
17 сентября 2020, 13:41

В Большом театре в трехсотый раз покажут балет "Сотворение мира"

Фото из архива
Фото из архива

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный 300-й показ балета "Сотворение мира" и презентация фотоальбома Алексея Казнадея состоятся 1 октября в Большом театре Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщила ведущий редактор службы маркетинговых коммуникаций театра Елена Балабанович.

"В международный День музыки приглашаем зрителей прийти в Большой театр пораньше. 1 октября в 18:15 в камерном зале состоится презентация фотоальбома "Мгновения Валентина Елизарьева. Сотворение мира" Алексея Казнадея. Он посвящен легендарному балету Андрея Петрова "Сотворение мира". На сцене постановка художественного руководителя театра, народного артиста СССР Валентина Елизарьева появилась в 1976 году, а в новой хореографической версии мастера вернулась в декабре 2019-го", - рассказала Елена Балабанович.

На встречу со зрителями придут постановщики спектакля - Валентин Елизарьев и дирижер, обладатель медали Франциска Скорины Вячеслав Чернухо-Волич. "Прекрасно, что 1 октября в театре будет звучать музыка Андрея Петрова. Ее лаконичность, простота и демократичный характер абсолютно полностью совпадает с ее глубиной и философским наполнением. В этой музыке есть высокая духовность, тот идеал, к которому надо стремиться и о котором надо помнить. Такие качества, как любовь, сострадание, вера и надежда, - главное, к чему нужно стремиться и что нужно нести людям через искусство. Ведь основополагающее назначение всех искусств - сделать человека лучше, добрее, милосерднее, чище", - сказал Вячеслав Чернухо-Волич.

Кроме того, на презентации альбома будет присутствовать автор - фотограф Алексей Казнадей. Этот альбом стал третьим из серии "Мгновения Валентина Елизарьева. Сотворение мира". В первой книге фотохудожник представил снимки, на которых запечатлел моменты репетиций балета "Спартак", а также подготовки к гала-концерту, посвященному 70-летнему юбилею Валентина Николаевича. Второй альбом был посвящен балету С. Прокофьева "Ромео и Джульетта".

"В студенчестве я занимался в театральной студии "Колокол" при Белорусском государственном технологическом университете и с детства мечтал побывать за кулисами Большого театра. А в 2013 году чудом попал туда на Новогодний бал. У меня была возможность ходить по всему театру и фотографировать. Там я познакомился со своей будущей женой. Именно она и рассказала о балете, спектаклях и историях, о которых в них говорится. Появилась новая мечта - побывать на репетициях Валентина Елизарьева, и в 2017 году это произошло. Поначалу я очень волновался, что могу помешать репетиционному процессу, но спустя несколько лет стал увереннее. Теперь театр для меня - источник вдохновения. Больше всего интересует театральная "кухня" и то, как создаются шедевры. За кулисами я получаю эстетическое удовольствие от созерцания процессов постановки балета: занятия в репетиционных залах, подготовка артистов в гримерках, работа музыкантов и дирижера", - сказал Алексей Казнадей.

По словам фотографа, чтобы избежать постановочного кадра, он старается быть незаметным во время репетиций, прогонов и самих спектаклей. "Для меня важно сделать репортажный снимок, в котором есть неповторимая эмоция. В этом случае необходимо, чтобы технику не видели. Результатом сотворчества стало создание альбома. За все время работы над проектом "Сотворение мира" я сделал более 12 000 фотографий. Валентин Елизарьев помог отобрать снимки и построить фотоисторию внутри книги с точки зрения хореографа", - обратил внимание фотограф.-0-

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