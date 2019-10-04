В Брест съезжаются участники форума "Музеи Беларуси"

4 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест 4-6 октября принимает IV Национальный форум "Музеи Беларуси", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участники сегодня прибудут в город над Бугом, а затем займутся подготовкой экспозиционных площадок в легкоатлетическом манеже. Основными днями проведения мероприятия станут 5 и 6 октября. "У нас будет 126 участников, 115 из них - государственные музеи: от национальных до районных. Будут представлены около десятка школьных музеев, туристические фирмы и компании, занимающихся производством оборудованием и мультимедийных средств для музейного дела", - рассказал директор Брестского областного краеведческого музея Алексей Митюков.

Для посетителей форум станет уникальным шансом на одной площадке познакомиться с потенциалом музеев республики. Специалисты же воспользуются возможностью, чтобы обсудить актуальные вопросы, продемонстрировать новые подходы в музейном деле, договориться с коллегами о совместных проектах. Состоится конкурс среди музеев, где будут определены лучшие в научно-просветительской, экспозиционной, выставочной и фондовой работе, издательском деле и работе с партнерами. Их деятельность оценит авторитетное жюри.

Для участников форума организуют обзорную экскурсию по тысячелетнему Бресту. В том числе им покажут новые экспозиции в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" и обновленный археологический музей "Берестье".

Организаторами IV Национального форума "Музеи Беларуси" выступают Министерство культуры Беларуси и Брестский облисполком. Тема мероприятия в этом году - "Музей: наука, инновации, коммуникация".-0-