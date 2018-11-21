В Бресте юные космонавты покоряют космос. 5 причин посетить парк "Космодрайв"

1. Развлечения и наука на одной площадке. Больше не нужно выбирать, куда сходить на выходных. Более 15 тренажеров и более 50 экспонатов на большой площадке в ТЦ "Асстор-Вест". Парк работает ежедневно с 10.00 до 21.00 без перерыва и выходных.
2. Интересно не только детям, но и взрослым. Только здесь можно испытать свой вестибулярный аппарат на прочность, а также узнать свой вес на разных планетах.
3. Все активности включены в билет. Среднее время посещения 3 часа. Этого времени мало, чтобы стать профессиональным космонавтом, но достаточно, чтобы узнать о космосе все.
4. Исполнить детскую мечту, не только свою, но и своего ребенка.
5. Профессиональные консультанты расскажут про экспонаты, а также предложат поучаствовать. Так что ваши волосы встанут дыбом от услышанного.
Приходите! ТЦ "Асстор-Вест" (2 этаж) с 17 ноября по 9 декабря!
Количество билетов ограничено!
kosmodrive.by
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4052 BYN
|2.392 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.0989 BYN
|2.103 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.1982 BYN
|3.185 BYN
|3.2 BYN