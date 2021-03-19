В Бресте объявили имена лауреатов конкурса молодых пианистов имени Рихтера

19 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня наградили лауреатов IV Международного конкурса молодых пианистов имени Святослава Рихтера, передает корреспондент БЕЛТА.

Можно сказать, что этот музыкальный конкурс состоялся не благодаря, а вопреки. Из-за ковидных ограничений организаторам пришлось приложить максимум усилий, чтобы решить вопрос с приездом зарубежных гостей. Но главное, что все было не зря: и участники, и члены жюри остались довольны результатом.

"Этот конкурс стал первой ласточкой нашего возвращения к привычному образу жизни, возвращения на сцену всех этих талантливых детей. В этом его уникальность. Нынешний конкурс не мог быть обширным - сейчас, понятно, участников меньше. Но удивительным образом получилось так, что конкурсанты в обеих группах - младшей и старшей - были необыкновенно интересные. Просто очень одаренные дети, юноши и девушки. Поэтому конкурс для меня будет особым и останется в памяти надолго ", - признался председатель жюри, заведующий кафедрой специального фортепиано Белорусской государственной академии музыки доцент Владимир Дулов.

Музыкальные состязания проходили четыре дня в два тура. Для прослушивания конкурсантов и мастер-классов музыкальный колледж имени Г.Ширмы предоставил свой камерный зал. Молодые пианисты исполняли обязательные произведения и сочинения классической музыки на выбор, демонстрируя не только технические возможности, но и эрудицию, глубину и психологизм.

В итоге в старшей группе члены жюри присудили две первые премии - студенту Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова Георгию Дороднову и студентке БГАМ Анастасии Карпук. В младшей группе лучшей признана учащаяся гимназии-колледжа искусств имени И.О. Ахремчика Кристина Грицкова.

"Я в третий раз здесь и наблюдаю рост уровня приезжих музыкантов. Меня очень порадовал этот конкурс. Хотя сложно пришлось добираться из-за всех этих трудностей. Домой едем с прекрасным чувством и надеждой, что в следующий раз будет все спокойно, вернется привычная жизнь. А мы стали более крепкими, потому что попробовали в сложных условиях это сделать, и у нас получилось", - поделился впечатлением композитор и пианист-виртуоз из Польши Константин Виленский.

Международный конкурс пианистов имени Святослава Рихтера проходит раз в два года. Его организаторами выступают Брестский горисполком, областное музыкальное общество, Брестский государственный музыкальный колледж имени Г.Ширмы.-0-