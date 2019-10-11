В Бресте открыли памятник Пушкину

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня торжественно открыли памятник великому поэту Александру Пушкину, передает корреспондент БЕЛТА.

Скульптурную композицию открыли в исторической части города, у стен филологического факультета Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина. Памятник, автором которого является известный московский скульптор Виталий Шанов, передан в дар российской стороной в честь 220-летия со дня рождения поэта и тысячелетия Бреста. Проект реализован по поручению глав двух государств.

"Символично, что памятник Пушкину расположен на улице Адама Мицкевича - известного нашего поэта, 220-летие со дня рождения которого мы отметили в прошлом году. Они оба были гениями того времени, творили, неоднократно встречались. И сегодня, через 200 лет, они снова встретились. Уверен, что на этой площадке будут проводиться творческие встречи, поэтические вечера, выступать известные и молодые поэты", - сказал на открытии председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, также принявший участие в открытии, высказал уверенность, что памятник Пушкину и одноименный сквер, который создан за счет средств городского бюджета, станут одним из элементов туристических маршрутов Бреста. Заместитель министра культуры России Николай Овсиенко зачитал приветствие участникам торжественной церемонии от министра культуры Владимира Мединского. "Памятник должен олицетворять собой простую истину: судьбы братских народов России и Беларуси неразрывны, они скреплены общей многовековой историей, нерушимой дружбой, взаимной поддержкой, самой идеей о принадлежности к одной цивилизации", - говорится в приветствии.

Скульпторы запечатлели образ поэта в момент творчества: вокруг него летает Муза, кружат рифмы, появляются новые произведения. "Мы обращали внимание на наброски, черновики Александра Сергеевича, какие-то детали образа. Можно сказать, отчасти мы старались создать его автопортрет, привнести видение самого себя и сделать этот памятник близким для потомков. Очень приятно видеть здесь огромное количество молодежи. Хотелось бы, чтобы этот памятник подвиг кого-то заинтересоваться творчеством Пушкина и пронести эту любовь к поэзии через всю жизнь", - рассказала об идее произведения скульптор Дарья Успенская.

Во время церемонии прозвучали стихи и романсы Пушкина. В память о сегодняшнем событии Анатолий Лис и Дмитрий Мезенцев посадили в сквере молодой дуб. В мероприятии также приняли участие министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, руководство Брестского горисполкома, представители дипломатического корпуса, учащиеся и студенты, общественность.-0-