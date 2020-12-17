В Бресте перенесли фестиваль "Январские музыкальные вечера"

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. XXXIII Международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера" перенесли на более благоприятный эпидемический период. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, передает БЕЛТА.

"К сожалению, в январе 2021 года в Бресте не сможем провести традиционный международный фестиваль классической музыки "Январские музыкальные вечера". Эпидемическая ситуация в очередной раз вносит свои коррективы. Учитывая собственный и мировой опыт, принято решение о переносе проведения фестиваля. Будем надеяться, что после изменения эпидемической обстановки мы сможем вновь насладиться классической музыкой", - написал мэр.

Музыкальный форум, который некогда благословил маэстро Святослав Рихтер, проходил в городе над Бугом без перерыва 32 года. За всю историю "Вечеров" участниками фестиваля стали более 7 тыс. музыкантов и певцов почти из 40 стран. В разные годы на его сцену выходили народные артисты СССР Зураб Соткилава, Мария Биешу, Елена Образцова, Татьяна Шмыга, Московский государственный академический камерный хор под управлением профессора Владимира Минина, всемирно известный дирижер Саулюс Сондецкис, народный артист России скрипач Захар Брон, лауреат международных конкурсов, профессор, пианист Борис Блох.

Организаторами Международного фестиваля классической музыки "Январские музыкальные вечера" традиционно выступают Брестские областной и городской исполнительные комитеты, Министерство культуры, Белорусский союз музыкальных деятелей, Брестское областное музыкальное общество.-0-