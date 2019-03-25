В числе зрителей Большого театра Беларуси 30% - иностранцы

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На премьеры Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси регулярно приезжают зрители из десятков стран мира, рассказала журналистам заместитель генерального директора театра Светлана Казюлина во время круглого стола, приуроченного к Всемирному дню театра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы постоянно мониторим посещаемость театра, анализируем, кто покупает и где покупает. Сегодня 70% нашего зрителя - белорусы, а 30% - люди, приезжающие из 90 стран мира. Но в десятке лидеров - Германия, Италия, Бельгия, Франция, Россия, Украина, США, Канада, Мексика, Австрия. Мы работаем со всем миром и делаем все, чтобы нас знали, чему, безусловно, содействуют и регулярные гастроли наших артистов", - отметила Светлана Казюлина.

Она подчеркнула, что очень важно, чтобы прежний зритель оставался и привлекался новый. "Для этого нужно быть со зрителем в интерактиве. Мы должны вдохновлять и завоевывать его сердца, в то же время развивая таким образом и туризм в нашей стране", - сказала заместитель гендиректора. По ее словам, театр работает с многочисленными туристическими компаниями разных стран.

Кроме того, Большой театр Беларуси заключил 31 меморандум о сотрудничестве с мировыми музыкальными площадками, что позволяет приглашать на белорусскую сцену иностранных артистов и представлять своих за границей. Например, на "Балетное лето в Большом" приглашен театр "Киев-модерн балет" под руководством Раду Поклитару.

За последние годы в Большом поставлено более 50 новых спектаклей, в его репертуаре около 90 постановок, а в афише - 30-35. "Через месяц состоится премьера известной оперетты "Летучая мышь" Иоганна Штрауса. Над ее постановкой работает режиссер из Венгрии Миклош Габор Кереньи. К слову, на первые три премьерные спектакля билеты проданы. Еще в этом театральном сезоне покажем возобновленную "Кармен-сюиту" Валентина Елизарьева, а следующий начнем оперой "Князь Игорь" режиссера Галины Галковской. Кроме того, Валентином Елизарьевым готовится новая авторская редакция балета "Сотворение мира", а над балетом "Анна Каренина" на музыку Петра Чайковского работает наш молодой хореограф Ольга Костель", - анонсировала заместитель гендиректора театра.-0-