В День единения народов Беларуси и России в Минске представят мюзикл Кима Брейтбурга "Дубровский"

15 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Торжества по случаю Дня единения народов Беларуси и России пройдут 2 апреля в Минске и Москве, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

"Празднование Дня единения олицетворяет стремление братских народов к дальнейшей интеграции, сохранению общего духовного единства, - отметили в Постоянном комитете. - Ко Дню единения приурочено проведение торжественных мероприятий. Основные торжества традиционно проходят на лучших эстрадно-театральных площадках. В праздничных мероприятиях принимают участие руководители органов власти и государственного управления, политические и общественные деятели".

В нынешнем году праздничные мероприятия пройдут 2 апреля в Минске во Дворце Республики, в Москве - в Московском театре мюзикла. В программах торжественных вечеров - официальная часть и театрализованные представления с участием белорусских и российских артистов. "В Минске зрителям будет представлен мюзикл композитора Кима Брейтбурга по мотивам повести Пушкина "Дубровский", в основе которой реальная история белорусского помещика из Витебской губернии, - сообщили в Постоянном комитете. - Московской аудитории будет предложено музыкальное ревю "Жизнь прекрасна": своеобразное музыкальное путешествие по песням XX века, каждый номер которого станет отдельным мини-спектаклем со своими героями, проживающими на сцене целую жизнь".-0-