В Добруше наградили представителей культуры Гомельской области

7 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Представителей культуры Гомельской области наградили в Добруше, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественное мероприятие прошло в Добрушском районном дворце культуры, который после масштабной реконструкции открыли к 3 июля. Роскошный зал на 390 мест сегодня принимал работников сферы культуры со всех районов Гомельской области.

Поздравительный адрес от Министерства культуры передала начальник управления по охране историко-культурного наследия Наталья Хвир. Она отметила значимость творческой составляющей в жизни каждого человека. "Без артистов не обходится ни один праздник. Вы трудитесь, когда все отдыхают, создаете настроение и дарите свет", - сказала она.

Нагрудным знаком Министерства культуры "За вклад в развитие культуры Беларуси" награждена директор Гомельского государственного художественного колледжа Елена Зейбек. В беседе с журналистами она отметила, что это награда всего коллектива. Учреждение готовит художников и дизайнеров уже более 30 лет. За эти годы выпускниками стали около тысячи талантливых ребят, которые продолжают реализовывать себя в творчестве. Сейчас колледж совместно с Русским домом в Гомеле реализует проект "Русский след", параллельно проходит проект "Спадчына".

Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Денис Езерский подчеркнул, что прошедший год был непростым и вместе с тем насыщенным и интересным. "Мы оправдали ожидания и оказанное нам доверие даже в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Есть результаты, которыми по праву можно гордиться", - отметил он.

Сфера развивается и укрепляется. Идут работы по реконструкции комплекса бывшего коллегиума иезуитов в Юровичах, мемориала "Партизанская криничка", Дома культуры в Гомельском районе. В Юровичах после масштабных работ начал работать музей под открытым небом на месте стоянки первобытного человека. Отрасль обновляется и за счет укрепления базы необходимым акустическим оборудованием, системами освещения, музыкальными инструментами.

Среди награжденных - директор Петриковского районного Дома ремесел Александр Кудрявец. Он отметил, что ремесленничество живо и в век высоких технологий. Немало увлеченных ребят осваивают мастерство резьбы по дереву, соломоплетения и т.д. В этом году Дом ремесел представлял свои работы на республиканском фестивале фольклорного искусства "Берегиня", форуме народного юмора в Автюках и т.д. Творцы по призванию продолжают образование в колледжах. Есть и те, кто возвращается в родные места передавать ремесло новым поколениям.

Не останавливается время и в музеях. Директор Гомельского историко-краеведческого музея поделилась новыми проектами. Коллектив активно готовится к 90-летию Гомельского района. "Дата значимая, важная. Мы подбираем материал, касающийся истории нашего края, с коллегами из Брянской области создаем международный проект "Партизанское братство", - рассказала она.

Директор Добрушского дворца культуры Раиса Медведева также рассказала о планах и перспективах. После открытия обновленного дома, где рождается творчество, коллектив вздохнул по-новому. "В районе восемь ансамблей со званием "народный". У нас действует более 190 кружков, занимаются более 1,5 тыс. детей, приходит много людей старшего поколения. Мы планируем задействовать и добрушан в возрасте чуть за 30, в перспективе думаем организовать для них бал. Планируем также открыть модельную студию, где наши подопечные будут осваивать навыки подиумной походки, визажа, дизайна и многое другое", - сказала директор.

Слова поздравления прозвучали от заведующей организационным отделом Гомельской областной организации отраслевого профсоюза Аллы Федоренко. Она вручила награды Центрального комитета Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма первому заместителю начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Инге Завгородней, руководителю сельского дома культуры деревни Березки Гомельского района Людмиле Ореховой и заведующей филиалом "Городская библиотека семейного чтения" Светлогорской районной сети библиотек Елене Промашковой. Алла Федоренко заверила, что профсоюз всегда готов подставить плечо в трудную минуту.-0-