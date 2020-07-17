В фестивальном Витебске определили порядок выступлений участников конкурса эстрадной песни

17 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Жеребьевка участников конкурса эстрадной песни состоялась сегодня на "Славянском базаре в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

Белорус Роман Волознев поднимется на сцену под номером 13. В первой части конкурсных выступлений ("Славянский хит") он исполнит собственную композицию на родном языке на стихи Максима Богдановича "Свяча", а во второй ("Мировой хит") - Autumn Leaves, известную многим в исполнении Фрэнка Синатры, Эрика Клэптона и других известных музыкантов.

Откроет состязание главной интриги форума Хансултан из Казахстана.

Последний номер выхода на сцену достался в этом году сербскому исполнителю Стефану Здравковичу.

Представительница России Freyman выступит на конкурсе десятой.

XXIX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" пройдет на "Славянском базаре" 19 июля. За победу в нем будут состязаться участники из 14 стран: Армении (выступает под номером 7), Беларуси (№13), Болгарии (№6), Боснии и Герцеговины (№12), Италии (№2), Казахстана (№1), Кубы (№8), Латвии (№5), Литвы (№4), Молдовы (№3), России (№10), Сербии (№14), Украины (№9) и Эстонии (№11). Жюри конкурса в этом году возглавляет народный артист России Олег Газманов.

Церемония жеребьевки состоялась в Музее истории Витебского народного художественного училища. "Мы собрались сегодня в особенном месте для нашего города. Когда о "Славянском базаре" еще даже не задумывались, Шагал и Малевич уже творили здесь, прославляя Витебск своим талантом на всем мировом пространстве. В этом году мы отмечаем важную дату - 100-летие авангардного художественного объединения УНОВИС ("Утвердители нового искусства"), ставшего одним из самых больших достижений белорусской культуры. Символично, что жеребьевка конкурса эстрадной песни нынешнего фестиваля проводится именно здесь", - отметил директор "Славянского базара в Витебске" Глеб Лапицкий. Всем конкурсантам он пожелал получить максимум впечатлений от участия в творческом состязании и удачи.-0-

Ангелина Ломако на детском конкурсе "Славянского базара" выступит под номерами 5 и 13 Право выступить первой выпало представительнице Италии Иларии Нгиелиу (сценический псевдоним Yla). Последней выйдет на сцену участница из Хорватии Лорена Влашич.

Фото Александра Хитрова