В финале Dream Dance Fest на "Славянском базаре" Беларусь представит 21 коллектив

30 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Финал танцевального проекта Dream Dance Fest состоится в формате гала-концерта в июле во время XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар". В Витебск приедут сильнейшие коллективы из Беларуси, выбор представителей из других стран состоится в ближайшее время, сообщили БЕЛТА в дирекции фестиваля.

Танцевальный проект на музыкальном форуме пройдет в третий раз. В этом году за право получить путевку от Беларуси на фестиваль боролись более 2,2 тыс. танцоров, но в Витебск был приглашен только 21 коллектив. "В национальном отборочном туре приняли участие танцевальные коллективы из всех областей. В программе были представлены группы всех возрастов, включая категорию 50+. Самому младшему участнику совсем недавно исполнилось 3 года, а самому старшему - 73", - отметили в дирекции.

"Славянский базар в Витебске" пройдет с 14 по 19 июля. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 15 июля, закрытия - 18-го. В фестивальные дни пройдут взрослые и детские песенные конкурсы. Также гостей ждут традиционные концерты в Летнем амфитеатре, спектакли, фест уличного искусства "На семи ветрах" и другие мероприятия.-0-