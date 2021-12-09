В финале конкурса любительских фильмов в Полоцке впервые представят работу из Китая

9 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Мастер-класс от профессионального оператора, дебютное участие китайских кинолюбителей и изюминка к полувековому юбилею анимации - такими новинками порадует участников финал республиканского конкурса любительских фильмов "Я снимаю кино". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела культуры Полоцкого райисполкома Елена Астапова.

В открытом конкурсе любительских фильмов имени Юрия Тарича, который пройдет в пятый раз в качестве республиканского и в восьмой с момента основания, будет участвовать 101 человек из четырех стран. Любители художественного, документального кино и анимации из Беларуси, России, Украины и Китая представят на суд жюри 178 работ. В финал конкурса вышла дебютная кинолента участника из Поднебесной: на приглашение откликнулся житель Муданьцзяна - города-побратима Полоцка. Самое большое число работ представят отечественные любители величайшего из искусств XX века: со всех областей Беларуси 73 участника презентуют на суд жюри и зрителей 130 фильмов.

Участники будут соревноваться в семи номинациях, и в каждой из них судьи определят победителей в трех категориях - дебют, любитель и мастер. В каждой номинации уже во второй раз вручат приз зрительских симпатий: на сайте конкурса в конце ноября завершилось голосование за понравившийся фильм или ролик. Интернет-пользователи оставляют и свои комментарии после просмотра, причем это не только жители стран - участниц конкурса, но и любители кино из почти 40 стран Европы и Азии.

"Одна из особенностей нашего конкурса - обучающая составляющая. Здесь не только оценивают творческие работы, но и учат тонкостям режиссуры, написания сценариев. В этом году впервые пройдет мастер-класс от оператора Национальной киностудии "Беларусьфильм". Свои занимательные уроки организуют специалисты Белорусской государственной академии искусств. Отечественная киностудия предоставит фильмы и мультфильмы для просмотра широкого круга зрителей. В этом году их главным лейтмотивом станет военная тематика", - поделилась Елена Астапова.

Она добавила, что гостей древнего белорусского города познакомят и с историко-культурным наследием Полоцка: намечены экскурсии в музеи, женский монастырь. В этом году посетить столицу конкурса любительских фильмов собираются участники из Свердловской области.

"На открытии и закрытии финального этапа конкурса сделаем акцент на праздновании 50-летия анимации. Однако пока не раскроем эту изюминку, о ней смогут узнать те, кто приедет на конкурс и все увидит сам", - сохранила интригу Елена Астапова.

Организаторы приглашают зрителей на открытие финала в центр культуры "Полоцк" 10 декабря в 16.00. Мастер-классы с ведущими режиссерами, встречи с профессионалами киноискусства пройдут 11 декабря. Вход на все мероприятия свободный.-0-