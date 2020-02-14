В фонд Президента по поддержке культуры и искусства поступило с начала года более Br1 млн

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суммы отчислений в фонд Президента по поддержке культуры и искусства в последние годы увеличиваются. С начала текущего года поступило уже более Br1 млн. Об этом сообщила сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси Наталья Хвир.

/Будет дополнено/.-0-

Более Br250 тыс. направят на реконструкцию Хатыни "В текущем году будет выделено Br250 тыс. на проведение ремонтных работ в мемориальном комплексе "Хатынь", - сказала первый заместитель начальника управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома Татьяна Хмель.

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке