В гала-концерте "Балетного лета в Большом" примут участие артисты из 6 стран

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гала-концерт VI Международного фестиваля "Балетное лето в Большом" объединит 28 июня артистов из шести стран, сообщила БЕЛТА ведущий редактор пресс-центра/отдела информации Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Елена Балабанович.

"Марафон хореографических хитов 21 июня откроет проект Dance Dance Dance, в составе которого три премьера Мариинского театра, заслуженные артисты России Игорь Колб, Данила Корсунцев и Евгений Иванченко, - анонсировала Елена Балабанович. - 23 и 24 июня на белорусской сцене выступит театр Раду Поклитару "Киев модерн-балет". В первый вечер ведущий хореограф современности представит свой взгляд на сказку о Спящей красавице, а во второй - спектакль "Вверх по реке" на музыку Александра Родина. В этот же вечер Раду Поклитару приглашает публику и на "Долгий рождественский обед" - одноактный балет-размышление о быстротечности жизни на музыку Антонио Вивальди".

Премьеру нынешнего театрального сезона Большого театра Беларуси - балет Вячеслава Кузнецова "Анастасия" в постановке Юрия Трояна представят 25 июня. Постановщик постарался привлечь внимание к белорусской истории. По словам Юрия Трояна, история Анастасии Слуцкой - сложная и запутанная, но для театральной сцены это как раз интересно. "Безусловно, необходимо понимать, что балет - это не историческое исследование, - пояснил он. - Мы создали хореографическую легенду и постарались вкрапить туда, как можно органичнее, события, которые происходили в судьбе главных героев. Анастасия руководила обороной Слуцка, но мне было интересно показать предысторию: через что пришлось пройти этой хрупкой женщине, как она смогла собрать войско и повести его за собой". Заглавную партию исполнит народная артистка Беларуси Ирина Еромкина. Дирижер - Андрей Галанов.

26 июня покажут легендарный балет Петра Чайковского "Лебединое озеро", который до сих пор имеет магическую притягательность для зрителя. На сцене в этот вечер выступят приглашенные артисты Московского академического музыкального театра имени К.Станиславского и В.Немировича-Данченко: Эрика Микиртичева в роли Одетты-Одиллии и Денис Дмитриев в роли Зигфрида. Дирижировать будет Олег Лесун.

"Потрясающий сюжет шекспировской истории о Ромео и Джульетте не может не вдохновлять. Пожалуй, трудно представить себе более балетное произведение, - подчеркнул Валентин Елизарьев, поставивший в декабре прошлого года новую авторскую редакцию балета Сергея Прокофьева. - В этом балете, который мы вновь покажем 27 июня, столько чувств и эмоций: от сумасшедшей любви до лютой ненависти. Мне кажется, именно поэтому эта история живет в веках и так устойчиво держится на сценических площадках всего мира". В заглавных партиях - Людмила Хитрова и Олег Еромкин. Дирижер - Вячеслав Чернухо-Волич.

Завершится "Балетное лето" гала-концертом с участием звезд мирового балета. На белорусскую сцену выйдут примы и премьеры ведущих театров мира: Наталия Мацак и Сергей Кривоконь из Украины, Мэтью Голдинг из Канады, Ксения Овсяник из Великобритании, Денис Виейра из Бразилии, россияне Анастасия Лименько, Сергей Мануйлов и Иван Васильев, а также белорус Денис Климук. Дирижировать будет Иван Костяхин.-0-