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24 ноября 2019, 18:01

В Гливице стартовал финал детского "Евровидения-2019"

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Детское "Евровидение-2019""
Лиза Мисникова выступила в финале детского "Евровидения-2019"
РЕПОРТАЖ: столица детского "Евровидения-2019" глазами журналистов и туристов

24 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. В Гливице стартовал финал детского конкурса песни "Евровидение-2019", передает корреспондент БЕЛТА.

В эти дни к Гливице приковано повышенное внимание. В город съехались сотни журналистов, а также поклонники и фанаты конкурса. Главной площадкой песенного форума стала Arena Gliwice. Она была построена год назад и способна вместить до 17 тыс. зрителей.

Нынешнее детское "Евровидение" объединило участников из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса - Польши. Откроет шоу представитель Австралии - Джордан Энтони, 19-ый номер у Дарьи Врачевич из Сербии. Композицию "Пепельный" в исполнении белорусской участницы мы услышим под седьмым номером.

Лиза Мисникова выступила в финале детского "Евровидения-2019"Лиза Мисникова выступила в финале детского "Евровидения-2019"
Лизе достался седьмой порядковый номер, чтобы исполнить композицию "Пепельный". Песня очень динамичная и запоминающаяся. Юной певице в пресс-центре подпевали журналисты.

На этот раз вести финальное шоу будет победительница детского "Евровидения-2018" Роксана Вегель, а также Ида Новаковска и Александр Сикора; комментировать - журналист АТН и ведущий "Беларусь 1" Евгений Перлин.

РЕПОРТАЖ: В шаге от хрустального микрофона - как прошла генеральная репетиция детского "Евровидения-2019"РЕПОРТАЖ: В шаге от хрустального микрофона - как прошла генеральная репетиция детского "Евровидения-2019"
Вечером пройдет еще один генпрогон, именно по его итогам национальное жюри от каждой из стран-участниц конкурса выставит свои оценки. Нельзя передать словами волнение юных исполнителей, но конкурс есть конкурс.

Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". Слоган песенного форума в этом году - "Поделись радостью".-0-

РЕПОРТАЖ: столица детского "Евровидения-2019" глазами журналистов и туристовРЕПОРТАЖ: столица детского "Евровидения-2019" глазами журналистов и туристов
Детский конкурс песни "Евровидение-2019" принимает Гливице. Это город на юге Польши. Добраться из Минска до него непросто. Мы выбрали воздушный путь и с пересадкой в Варшаве приземлились в Катовице.

Мисникова: у нас боевое настроение и вся наша команда заряжена на победуМисникова: у нас боевое настроение и вся наша команда заряжена на победу
Прямую трансляцию финального шоу будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании. Слоган конкурса в этом году - "Поделись радостью".

Мисникова: постоянно чувствую на сцене поддержку своего балетаМисникова: постоянно чувствую на сцене поддержку своего балета
У Лизы оригинальный блестящий костюм и достаточно яркая подтанцовка, что отмечают многие журналисты. Вместе с юной певицей в финальном шоу на сцену выйдут четверо парней.

Лиза Мисникова имеет большие шансы на победу - польский журналистЛиза Мисникова имеет большие шансы на победу - польский журналист
"У Лизы, действительно, очень хороший номер. Она отличная певица. И я считаю, что она может быть претендентом на победу", - сказал польский журналист Мачей Мазански.

Детское "Евровидение" может вновь вернуться в Беларусь - итальянский журналистДетское "Евровидение" может вновь вернуться в Беларусь - итальянский журналист
"Я думаю, что в финале детского "Евровидения" будет большая конкуренция. Но, вместе с тем у Беларуси есть все шансы на победу", - отметил итальянский журналист Алессандро Банти.

Номер Лизы Мисниковой с очень сильной энергетикой - польская журналисткаНомер Лизы Мисниковой с очень сильной энергетикой - польская журналистка

"У Лизы хороший номер с очень сильной энергетикой", - отметила Мария Баладжанов. По ее словам, всегда трудно предугадать, кто в итоге победит. Вместе с тем, в основе любого успешного выступления - хороший вокал и зажигательный номер.

У Лизы Мисниковой один из технически сложных номеров - OGAE RussiaУ Лизы Мисниковой один из технически сложных номеров - OGAE Russia
"В 2018-м у Беларуси был достаточно технически навороченный номер. И в этом году вы не отстаете", - отметил президент клуба OGAE Russia (российский клуб поклонников конкурса)Антон Самсонов.

Номер Лизы Мисниковой интересный, яркий и не дает заскучать - OGAE UkraineНомер Лизы Мисниковой интересный, яркий и не дает заскучать - OGAE Ukraine
"У Лизы Мисниковой интересное, яркое, веселое выступление. Она не дает заскучать, через нее передается драйв, энергия", - сказал представитель клуба OGAE Ukraine (украинский клуб поклонников конкурса) Богдан Грималюк.

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Лиза Мисникова выступила в финале детского "Евровидения-2019"
РЕПОРТАЖ: столица детского "Евровидения-2019" глазами журналистов и туристов
Фото из архива Номер Лизы Мисниковой интересный, яркий и не дает заскучать - OGAE Ukraine
Во время репитиции на сцене "Евровидения". Фото из архива Мисникова: постоянно чувствую на сцене поддержку своего балета
Елизавета Мисникова. Фото из архива У Лизы Мисниковой один из технически сложных номеров - OGAE Russia
Фото из архива Детское "Евровидение" может вновь вернуться в Беларусь - итальянский журналист
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