В Гливице стартовал финал детского "Евровидения-2019"

24 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. В Гливице стартовал финал детского конкурса песни "Евровидение-2019", передает корреспондент БЕЛТА.
В эти дни к Гливице приковано повышенное внимание. В город съехались сотни журналистов, а также поклонники и фанаты конкурса. Главной площадкой песенного форума стала Arena Gliwice. Она была построена год назад и способна вместить до 17 тыс. зрителей.
Нынешнее детское "Евровидение" объединило участников из 19 стран: Австралии, Албании, Армении, Беларуси, Грузии, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Португалии, России, Северной Македонии, Сербии, Украины, Уэльса, Франции и хозяйки нынешнего конкурса - Польши. Откроет шоу представитель Австралии - Джордан Энтони, 19-ый номер у Дарьи Врачевич из Сербии. Композицию "Пепельный" в исполнении белорусской участницы мы услышим под седьмым номером.
На этот раз вести финальное шоу будет победительница детского "Евровидения-2018" Роксана Вегель, а также Ида Новаковска и Александр Сикора; комментировать - журналист АТН и ведущий "Беларусь 1" Евгений Перлин.
Беларусь участвует в конкурсе песни с момента его основания - с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". Слоган песенного форума в этом году - "Поделись радостью".-0-