В Глубоком историческая конференция соберет более 300 участников

24 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Научно-практическая конференция "Беларусь, Глубокский край и Эдвард Войнилович" пройдет 25 сентября в Глубоком. Научный форум соберет более 300 человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

В начале с приветственным словом выступят представители религиозных конфессий. Затем участники представят около 50 докладов на различные темы. Ученые, педагоги-краеведы, учащиеся, специалисты краеведческого музея расскажут о памятниках археологии в Глубокском районе, истории некоторых деревень, обсудят роль рода Корсаков в развитии региона. Участники затронут вопросы еврейской истории Глубокого, деятельности католического ордена кармелитов в XVIII-XIX веках и ордена францисканцев в деревне Удело. Также выступления будут посвящены жизни православных верующих в 1930-е годы в Виленском воеводстве, утраченным святыням в разные годы и личности мецената, политического деятеля Эдварда Войниловича.

Организаторами конференции выступили Институт истории НАН Беларуси, Международный государственныый экологический институт имени А.Д.Сахарова БГУ, Глубокский райисполком и Римско-католическая церковь в Беларуси. Мероприятие пройдет по госпрограмме научных исследований на 2016-2020 годы "Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества".-0-