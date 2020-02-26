В Гомеле презентуют художественный альбом о дворцово-парковом ансамбле

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Презентация научно-популярного художественного альбома "Гомельский дворцово-парковый ансамбль" состоится сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Это совместное детище коллективов музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля и издательского дома "Гомельская праўда". Сотрудники музея проделали кропотливую работу: искали, собирали и систематизировали материалы за годы истории. Издатели воплотили идею. На создание альбома ушло чуть больше года.

"Получилось уникальное издание весом почти 4 кг на трех языках, включающее 348 страниц, 500 иллюстраций, три больших раздела и 20 глав, 12 коллекций, 175 тыс. экспонатов. На его страницах - старинный парк с аллеями, роскошный дворец с анфиладами ослепительных залов, столетний, но вечно юный и современный по духу музей, сокровища фондового собрания", - рассказали в музее.

Презентуют альбом в Белой гостиной дворца Румянцевых и Паскевичей в 15.00.-0-