В Гомеле стартовал третий сезон проекта "Я художник, я так вижу"

22 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Картинная галерея Г.Х. Ващенко открывает третий сезон проекта народных талантов "Я художник, я так вижу", сообщили БЕЛТА организаторы.

Третья областная выставка искусств - шанс для любого творческого человека заявить о себе. Любой желающий сможет выставить свою творческую работу в Картинной галерее Г.Х. Ващенко по ул.Карповича, 4. Это может быть любое творение - картина, инсталляция, скульптура, графика, гобелен или авторская кукла.

Организаторы объявили о старте приема экспонатов. Творческие работы уже принимают по ул.Карповича, 4, с 8.30 до 19.00 в будние дни и с 10.00 до 19.00 в выходные. Даже после открытия выставки можно успеть заскочить в последний вагон и стать участником проекта. Работы развешивают по принципу живой очереди: кто принесет работу раньше - будет иметь преимущество. Экспозицию будут доукомплектовывать каждое утро по будням по мере поступления работ.

За участие предусмотрен взнос Br15 за одно произведение размером не более 1 м по большей стороне. Для работ свыше 1 м по большей стороне - Br20. Для составных проектов, включающих серию из нескольких мелких элементов/рисунков/сувениров, - Br50 за 1 м погонный. Один автор может представить до 3 работ.

По данным организаторов, ограничений по технике исполнения нет. Автор должен подготовить работу к экспонированию: сделать подвесы, указать на обороте полную информацию (свои фамилию, имя и отчество, контактный телефон, название картины, технику исполнения, год создания, размер). Если есть желание продать картину, стоит указать цену. "Не принимаются работы, включающие элементы порнографии, разжигающие национальную, расовую или религиозную ненависть, пропагандирующие темы, запрещенные законодательством республики. Галерея оставляет за собой право не допустить к участию либо снять с участия спорную работу", - рассказали в Картинной галерее.

Поучаствовать в проекте может любой житель Гомеля и юго-восточного региона страны. Открытие экспозиции планируется в конце мая.-0-