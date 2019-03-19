В Гомеле выставка без ограничений объединила творчество художников нашего времени

19 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Я Моне, Я Шишкин, Я Малевич…" во дворце Румянцевых и Паскевичей в Гомеле объединил работы художников-любителей и профессионалов, передает корреспондент БЕЛТА.

Накануне организаторы творческого форума открыли двери и выставочное пространство для каждого, кто считает себя художником и желает показать широкому кругу зрителей свое лучшее произведение.

"Довелось слышать скептические высказывания по поводу названия проекта. Сразу оговорюсь - ничего общего с манией величия в нем нет. Это просто список. Список художников. И мы предлагаем талантливым людям продолжить его, открыв себя для зрителей. Возможно, кому-то это поможет оценить свой уровень, более серьезно относиться к своей работе", - отметил один из организаторов выставочного проекта Дмитрий Попов. По его словам, это выставка без каких-либо ограничений: по уровню образования, полу, возрасту или другим критериям.

Возможностью разместить свое творение на главной художественной сцене Гомеля и получить путевку на выставку искусства в Минске воспользовались более 130 человек. Самому старшему участнику 87 лет. Степан Дремук, несмотря на то, что его работы размещены в разных странах мира, скромно называет себя самоучкой. В настоящее время его работы были представлены в Сингапуре, далее отправятся в Сидней. К слову, в областном центре за художником закрепилось прозвище гомельский Шишкин. "Конечно, такое сравнение приятно. Ведь я и родился в год столетия признанного художника", - сказал художник. Своей самой первой работой он называет расписанные углем после побелки стены дома. Так, с юных пор развивал свой талант. На проект Степан Дремук представил, по его признанию, первую работу, на которую упал взгляд, - "Осеннюю сказку".

На важный шаг решились и юные гомельчане. Самым маленьким авторам - по 4-5 лет.

Поддержал проект и композитор мультиинструменталист, барабанщик, музыкальный и sound дизайнер, продюсер Александр Софикс. Одно из его художественных произведений также украшает экспозицию.

Для чистоты эксперимента представленные работы размещены под номерами. В первый же день будет открыто зрительское голосование. Каждый посетитель может отдать голос за понравившееся произведение, оставив его номер на символическом черном квадрате. После подсчета будет названо имя победителя. Лучший, по мнению зрителей, художник получит приз от партнера проекта и возможность бесплатно поучаствовать во Всебелорусской выставке в Минске, которая пройдет с 4 апреля по 12 мая в Национальном центре современных искусств.

Гомельчан и гостей города приглашают на оригинальное арт-событие весны - открытие выставки художников нашего времени, которое запланировано на 20 марта в 16.00. Экспозиция будет доступна по 31 марта.-0-