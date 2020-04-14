В Гомельском молодежном театре репетируют премьеру "Семь снов о тебе"

14 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском городском молодежном театре готовят премьеру спектакля "Семь снов о тебе", сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Елена Мостовенко.

"В основу постановки легла пьеса современного украинского драматурга Киры Малининой, созданная по мотивам рассказа "Глаза голубой собаки" Габриэля Гарсиа Маркеса", - рассказала Елена Мостовенко.

Спектакль, жанр которого определен как мелодрама, - о поисках любви, одиночестве, мыслях о фатуме. Местом действия становится одна и та же комната, в которой главные герои - Он и Она - ведут диалоги. Их беседы о взаимоотношениях, чувствах, эмоциях, переживаниях, случайностях и предначертанности.

Творческая группа под руководством режиссера-постановщика Ирины Кублицкой уже приступила к репетициям. Роли исполнят Валерия Лагуто и Сергей Артеменко.

Премьерные показы мелодрамы запланированы на май.-0-