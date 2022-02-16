В Индии умер композитор "эпохи диско" в Болливуде Баппи Лахири

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый индийский композитор и певец, считавшийся классиком "эпохи диско" в Болливуде, Баппи Лахири (настоящее имя Алокеш Лахири), умер в ночь на среду в одной из клиник Мумбаи, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Press Trust of India.

Композитору было 69 лет. "Он умер из-за обструктивного апноэ (остановка дыхания) во сне около полуночи", - рассказал представитель клиники.

Баппи Лахири считается основоположником диско-стиля в музыке индийского кино. Был композитором многих популярных кинолент 1970-1980 годов. Он автор музыки к таким популярным в СССР и России фильмам, как "Танцор диско" (Disco dancer, 1982), "Танцуй, танцуй" (Dance, Dance,1987, в СССР был также известен как "Танцор диско-2"), "Любовь, любовь, любовь" (Love Love Love, 1989) и многим другим. Некоторые песни в этих кинолентах он исполнял сам.

Композитора нередко обвиняли в том, что его песни имеют сходство с композициями западных диско-групп, например, Ottawan, The Buggles и Modern Talking. Однако это не помешало огромной популярности его музыки в Индии, во многих странах Азии, а также в бывшем СССР и некоторых странах Восточной Европы.-0-