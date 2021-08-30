В издательстве "Адукацыя і выхаванне" рассказали о новинках литературы

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В прайс-листе издательства "Адукацыя і выхаванне" в данный момент 747 позиций школьной литературы, об этом сегодня журналистам рассказала заместитель директора издательства "Адукацыя і выхаванне" Анастасия Радикевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Она подчеркнула, что в работе с учебной литературой появляются как новые издания, так и переиздаются уже известные. К примеру, пособия для 2-4-х классов по белорусскому языку, литературному чтению, математике. По словам Анастасии Радикевич, задачи у них практические все одинаковые, с их помощью отрабатываются навыки чтения, изложения текстов, формируется логика и тренируется память.

"Для того, чтобы работа была более интересной, в издании "Математика" для 2-4-х классов есть наклейки. Это нравится деткам. Также теоретическая часть пособия "Основы безопасности жизнедеятельности. 2-й класс" представлена с картинками, инструкциями, памятками и схемами", - рассказала она.

По словам замдиректора, настоящим хитом продаж является учебное издание "Биология: тестовые задания и задачи для подготовки к централизованному тестированию", где собран весь материал школьной программы. "Пособие "Все под контролем" по русскому языку содержит задания и ответы. Помогает лучше подготовиться к тестам", - добавила Анастасия Радикевич.

Наряду с выпуском учебных пособий редакция готовит и художественную литературу. "Книга "Пухавіччына. Літаратурнае гняздо Беларусі" Алеся Карлюкевича будет интересна учителями и учащимся на уроках белорусской литературы. В издании представлены интересные факты из жизни белорусских писателей. Эта книга получила Национальную литературную премию", - отметила Анастасия Радикевич.

В издании продолжаются и работы над сериями книг: иллюстрированное издание "99 знаменитых мест Беларуси" и книга "Беларускія жанчыны, якія апярэдзілі час" Дмитрия Кошевара, а также "Великие князья ВКЛ" Витовта Чаропко. "В серии книг с дополненной реальностью "99 захватывающих фактов" вышло много выпусков. В начале книги можно найти номера страниц, на которых при скачивании мобильного приложения будут доступны дополнения для текстов и картинок. В серии книг "Мир путешествий" уже вышли выпуски про Африку и Австралию. Это издание сделано по принципу энциклопедии с картинками, историческими фактами, а еще дополнительной реальностью, QR-кодами и приложением для чтения книг Bookviser.

"Стоит отметить еще одну новинку - книгу "Мандарынавая гісторыя" Оксаны Аракчеевой. Это сказка про собачку, которая любила мандарины. Все привыкли видеть Оскану Аракчееву как художника, но эта книга - первая ее попытка в роли автора текста", - заключила Анастасия Радикевич.-0-