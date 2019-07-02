В издательстве "Белорусская энциклопедия" вышла книга о партизанской борьбе и быте в годы ВОВ

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне празднования 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" вышла книга "Беларусь партизанская. Иллюстрированная энциклопедия партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны", сообщил БЕЛТА директор издательства Владимир Андриевич.

Книга вышла в серии "Беларусь помнит: во имя жизни и мира" и рассказывает о партизанском движении в Беларуси в годы Великой Отечественной войны.

В иллюстрированном издании наглядно показаны суровые будни, жизнь и быт партизан. "При помощи авторских текстов, иллюстраций, архивных документов, музейных экспонатов, памятников и мемориалов, воспоминаний участников мы показываем уникальность и героику партизанского движения в Беларуси и одновременно - как жили простые люди в этот сложный период и как жили сами партизаны", - отметил Владимир Андриевич.

В книге рассказывается о нацистском оккупационном режиме на территории Беларуси, о подпольном антифашистском и партизанском движениях, об основных структурных единицах партизанского движения, об уникальных партизанских зонах, на которые на распространялась власть оккупантов, о Белорусском штабе партизанского движения и присяге белорусского партизана, которая вдохновляла на борьбу с захватчиками. Наглядно показаны партизанские операции, диверсионная деятельность, рейды, удары по врагу на железнодорожных и других коммуникациях, рельсовая война, партизанская разведка. Отдельные темы издания - помощь тыла и населения партизанам, помощь партизан мирному населению.

Показана уникальная партизанская печать - рукописные журналы, газеты, листовки, посвященные борьбе с захватчиками и жизни партизан. Эксклюзивным разделом издания являются материалы о быте партизан, реалиях жизни в отряде.

Отдельно рассказывается о молодежи в партизанском движении, помощи партизан Красной Армии, участии народных мстителей в освобождении Беларуси, говорится о партизанах - героях Советского Союза, об участии зарубежных антифашистов в партизанском движении на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, о памятниках партизанской славы в стране.

Книга издана при поддержке Министерства информации на русском и английском языках и включает более 500 документальных иллюстраций. В проекте участвовали Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, областные и районные историко-краеведческие музеи. Авторские тексты подготовлены сотрудниками отдела военной истории Института истории Национальной академии наук Беларуси.