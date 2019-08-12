В издательстве "Белорусская энциклопедия" вышла книга о традиционных народных куклах

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В серии "Энциклопедия народного мастера" издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" вышла книга Гульнары Качан "На счастье, на долю: традиционные народные куклы. Иллюстрированный мастер-класс". Такая информация размещена на сайте издательства, сообщает БЕЛТА.

Книга Гульнары Качан - это второе издание серии, посвященное изготовлению традиционной народной куклы. Оно включает пошаговые иллюстрированные мастер-классы. Заинтересует книжная новинка как начинающих, так и опытных мастеров.

"Народные куклы - это народная мудрость, бесценный опыт поколений наших предков, они несут великую воспитательную силу, оттачиваемую тысячелетиями. Процесс изготовления куклы - настоящее лекарство для души. Мастерицы вкладывают в изделия частичку себя, своей души, свои мысли, чаяния и надежды. Человек раскрывается творчески, новой положительной энергией наполняется его внутренний мир", - пояснила автор книги, народный мастер, член Белорусского союза мастеров Гульнара Качан.

Обрядовые и игровые куклы были значимой частью жизни наших предков. Делать их могли только женщины и обязательно с хорошими помыслами, чистыми руками и мыслями. Каждая из кукол предназначалась для определенного жизненного случая, например, удачного замужества или привлечения богатства. Некогда утраченная в Беларуси традиция изготовления подобных кукол сегодня вновь возрождается. С помощью книги желающие научатся делать обрядовую куклу на беременность, здоровье, куклу Благодать, которую делали на Святки или Благовещение, Богача, Десятиручку, Княгиню (Невесту), Рябинку и многие другие.

В книге представлена небольшая коллекция кукол, которую удалось собрать благодаря знаниям и умениям разных мастеров из Беларуси и ближнего зарубежья. "Так, в моей коллекции есть куколка из ниток, сделанная по описанию жительницы города Горки Могилевской области, - рассказала автор издания. - Еще одну куклу мне показала женщина из Санкт-Петербурга. Ее бабушка Софья Колыхневич 1890 года рождения была белоруской. Из-за голода она с мужем по Столыпинской реформе была вынуждена уехать в Сибирь. Там основали деревню Пензино, при этом сохранили белорусский язык и традиции, в том числе и по изготовлению кукол. Именно бабушка Софья передала внучке знания о традиционных куклах".

Ремесла народных мастеров уходят своими корнями далеко в прошлое. Благодаря серии "Энциклопедия народного мастера" издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", основанной в 2017 году, читатели могут познакомиться с самыми интересными народными промыслами, окунуться в атмосферу, в которой жили наши предки, продолжить белорусские традиции. В данной серии также вышли такие книги, как "Куклы: обереги, обрядовые, игровые", "Пісанкі", "Лозоплетение", "Гліняная казка", "Фантазии из кожи", "Саломапляценне".-0-