В конкурсе "Евровидение-2019" примут участие 42 страны

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном конкурсе песни "Евровидение-2019", который пройдет в мае в Тель-Авиве в Израиле, примут участие 42 страны. Информация об этом размещена на официальном сайте конкурса, сообщает БЕЛТА.

Участниками 64-го конкурса объявлены Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Македония, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Право принять "Евровидение-2019" получил Израиль после триумфа эпатажной певицы Нетты Барзилай на конкурсе в Лиссабоне (Португалия) в нынешнем году. Победу Израилю принесла неординарная веселая песня "Toy", которая набрала 529 баллов. Вещателем и организатором следующего еврошоу будет израильская национальная телекомпания KAN. Израиль принимает участие в конкурсе с 1973 года, на счету этой страны четыре победы в 1978, 1979, 1998 и 2018 годах.

"Мы узнали, что мечты сбываются, когда Нетта Барзилай выиграла в мае конкурс "Евровидение-2018" и снова привезла его в Израиль. Мы с нетерпением ждем прибытия 42-х делегаций и возможности приветствовать всех на захватывающем и незабываемом еврошоу, которое увидят миллионы зрителей во всем мире", - рассказал генеральный директор корпорации KAN Эльдад Кобленц.

Конкурс "Евровидение-2019" станет юбилейным для Нидерландов и Швейцарии - они примут участие в песенном первенстве уже в 60-й раз, а также для Греции, которая отправит своего конкурсанта в 40-й раз. Хорватия, Эстония и Словения будут участвовать в 25-й раз, Латвия и Литва - в 20-й, а Сан-Марино пошлет своего участника уже в 10-й раз. Рекордсменом года станет Германия - в следующем году она будет участвовать уже 63-й раз. А у 19 стран, никогда раньше не выигрывавших "Евровидение", появится прекрасная возможность сделать это.

Полуфиналы "Евровидения-2019" пройдут 14 и 16 мая, финал состоится 18 мая в Тель-Авиве в выставочном центре "Израильский центр ярмарок".-0-