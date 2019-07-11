В конкурсе молодых исполнителей на "Славянском базаре" выступят представители 16 стран

11 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В этом году состязаться в Международном конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" на "Славянском базаре в Витебске" будут представители 16 стран. Об этом сообщил сегодня журналистам директор форума, генеральный директор Центра культуры "Витебск" Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"В связи с юридическими и некоторыми проблемами с состоянием здоровья не приехали представители Кубы и Словении", - проинформировал Глеб Лапицкий.

Руководитель форума отметил, что накануне для всех конкурсантов были организованы увлекательные экскурсии. Участники взрослого конкурса посетили Дворец Независимости в Минске. Представители 21 страны, состязающиеся за победу в детском музыкальном конкурсе, посетили кондитерскую фабрику "Витьба" и съездили в древний Полоцк. "У всех остались неизгладимые впечатления", - добавил Глеб Лапицкий.

Экскурсия во Дворце Независимости в Минске

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году проходит с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля. Конкурс молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" состоится 13-14 июля на главной сценической площадке фестиваля - в Летнем амфитеатре (жеребьевка - 12 июля). Председатель международного жюри - народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители.-0-

Фото Юрия Орешкина