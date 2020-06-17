В конкурсе молодых исполнителей на "Славянском базаре" выступят представители 18 стран

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Новости темы "Славянский базар в Витебске-2020"
17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На международном конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" на "Славянском базаре в Витебске" выступят представители 18 стран, сообщила сегодня журналистам главный режиссер торжественного закрытия фестиваля, заслуженный деятель культуры Марина Романовская, передает корреспондент БЕЛТА.
"В этом году молодые конкурсанты приедут из 18 стран", - сказала Марина Романовская.
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