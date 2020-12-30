В Купаловском театре сдали обновленный спектакль по пьесе "Павлинка"

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Купаловском театре сдали обновленный спектакль "Павлинка". Об этом рассказала актриса Ольга Нефедова в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По словам Ольги Нефедовой, обновленную пьесу сдали буквально на днях. Спектакль получился добрым, а новые актеры хорошо влились в уже существующий состав артистов.

"У нас замечательнейшая Павлинка-девочка. Как говорит Овсянников (народный артист СССР и Беларуси Геннадий Овсянников. - Прим. БЕЛТА), такой он не помнит уже как лет 20. И спектакль удался, - заявила Ольга Нефедова, которая играет в спектакле Альжбету, маму Павлинки. - Позавчера были слезы на глазах от того, что получилось".

Актриса добавила, что с новой "Павлинки" начнется и новая жизнь Купаловского театра. Помимо этой пьесы, в театре планируют поднять еще два спектакля из прошлого репертуара - "Вечер" и "Земля Эльзы".-0-