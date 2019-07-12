В литературном конкурсе "Бацькаўшчына светлая мая" уже участвуют более 590 произведений

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый национальный канал Белорусского радио и литературно-художественный журнал "Маладосць" продолжают принимать заявки на участие в совместном проекте-конкурсе "Бацькаўшчына светлая мая", посвященном Году малой родины. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Литературный проект-конкурс стартовал в октябре прошлого года. За 9 месяцев 249 участников в художественной форме выразили свою любовь к родной земле, показали ее красоту, историю и культуру. На данный момент организаторы получили 594 произведения.

"Среди конкурсантов - школьники и студенты, учителя и медики, библиотекари и бизнесмены, домохозяйки и юристы, профессиональные литераторы. Самым юным участникам - 11-13 лет, самым взрослым - более 80. География конкурса также впечатляет: письма приходят из деревень, агрогородков, городских поселков и городов всех областей Беларуси, а также из областных центров, Минска, есть и зарубежные адресанты", - рассказала заведующая отделом литературно-художественных программ Первого национального канала Белорусского радио Галина Шаблинская.

В радиопрограммах "Творчы вечар" и "Літаратурны калейдаскоп" уже можно услышать авторов - они читают в эфире свои лучшие произведения, которые также печатаются на страницах журнала "Маладосць".

В октябре жюри подведет итоги и определит победителей в Большой студии Дома радио. Конкурс "Бацькаўшчына светлая мая" проводится в номинациях "Поэзия" и "Эссе" в трех возрастных категориях: до 16 лет, 16-35 лет, 35+. Творческие работы принимаются до конца сентября.-0-