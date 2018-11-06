В "Минск-Арене" обустраивают основные площадки детского "Евровидения"

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В спортивном комплексе "Минск-Арена" обустраивают основные площадки международного детского конкурса песни "Евровидение-2018", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Совсем скоро спортивное ядро "Минск-Арены" превратится в репетиционную базу детского конкурса песни "Евровидение-2018". 5 ноября там началось обустройство основных площадок форума, ведь уже за неделю до главного шоу в Беларусь прилетят делегации стран-участниц. Техническая команда Белтелерадиокомпании уже завезла на спортивный комплекс специальное оборудование и начала его установку. В ближайшее время будут проведены работы по монтажу светового, звукового и светодиодного оборудования", - рассказали в пресс-службе.

Спорткомплекс превратится в солнечную систему детского "Евровидения-2018". "Например, green room будет словно парить в звездном небе, а купол арены оформят специальными спроектированными многоярусными светодиодными люстрами. Большая и малая сцены детского "Евровидения-2018" будут связаны единым мостом, а длинные подиумы через танцпол будут проходить в зрительный зал. Стилизованы под звездное небо будут также press room, индивидуальные гримерки и большой общий холл. Ближе к конкурсу на территории спорткомплекса "Минск-Арена" вырастет целый город со своей инфраструктурой. Стать его полноправным жителем можно будет, купив билеты на генеральную репетицию 24 ноября и финальное шоу 25 ноября", - отметили в Белтелерадиокомпании.

Организатором и координатором всех мероприятий международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-