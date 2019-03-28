В Минске готовится премьера белорусско-эстонского спектакля "Увидеть розового слона"

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный театральный проект HomoCosmos готовит спектакль "Увидеть розового слона", премьера которого запланирована в конце апреля на сцене нового пространства HIDE, рассказала журналистам на пресс-конференции в Минске продюсер проекта Екатерина Солодуха, передает корреспондент БЕЛТА.

"Центральная тема спектакля "Увидеть розового слона" - распад личности, ее деградация. Эта не легкая комедия, а своего рода драма иллюзий, в которой поднимаются сложные темы: одиночество и желание любви, затяжная депрессия, из которой каждый ищет выход как умеет. Главный герой спектакля, обеспеченный и внешне успешный человек, находит свое спасение в бокале дорогого джина", - рассказала продюсер.

Она анонсировала, что предпоказ премьеры для СМИ, критиков, профессионалов театра и зрительской фокус-группы состоится 3 апреля, а проект HomoCosmos превратится в театральный центр с постоянной площадкой.

Пьесу "Увидеть розового слона" написал эстонский драматург Пирет Яакс. В 2011 году она была удостоена главной премии конкурса пьес Эстонского театрального агентства и переведена на семь языков, в том числе русский.

Для работы над спектаклем команда HomoCosmos пригласила Калева Куду. Эстонский режиссер, продюсер и театральный педагог хорошо известен не только в своей стране, но и за ее пределами. Он руководитель независимой профессиональной компании zerotheatre, а также театра Тартуского университета в Эстонии, который неизменно вызывает восторженные отзывы на международном фестивале "Тэатральны куфар" в Минске. Достаточно часто Калев Куду работает в качестве приглашенного режиссера в других профессиональных театрах. Всего он поставил более 60 спектаклей.

"Первая постановка пьесы "Увидеть розового слона" в Эстонии мне не понравилась. Надеюсь, что сейчас все получится лучше, и главного героя спектакля Леви мы сможем показать амбивалентной личностью, то есть ни плохим, ни хорошим. Наша история о необычных людях, живущих в обычном городе и желающих превратить в реальность свои мечты. Спасет ли их "розовый слон" - мир иллюзий, покажет наша постановка. Мы работаем над ней с утра до вечера, чтобы успеть подготовить ее премьеру и порадовать зрителя в конце апреля", - сказал Калев Куду.

Над сценографией и костюмами работает Екатерина Шиманович - ученица народного художника Беларуси Бориса Герлована. Обладатель премии "Лучший сценограф года", она известна своими работами над такими спектаклями Купаловского театра, как "Спички", "Земля Эльзы", "Радио "Прудок". Кроме того, свой вклад в спектакль вносят художник-постановщик Екатерина Шиманович, хореограф Сергей Поярков и продюсер Екатерина Солодуха.

В ролях задействованы: актер Национального академического театра имени Янки Купалы Иван Трус, Анастасия Боброва из Республиканского театра белорусской драматургии, актеры театра и кино Екатерина Бондарева и Дмитрий Егоров.

HomoCosmos представляет серию спектаклей, центральной темой которых является человек, его тело и телесность, поиск себя в пространстве и времени. Он известен такими острыми постановками, как "Камера, якую дала мне маці", "Бог щекотки", "Раскрытие", "Дора, или Сексуальные неврозы наших родителей".-0-